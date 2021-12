Durante il loro giro di pattuglia, due agenti si fermano in mezzo alla strada per accarezzare i cani randagi: le telecamere riprendono tutto

Una telecamera di sicurezza del quartiere di São Defende, a Criciúma (Brasile), ha registrato il momento in cui un veicolo della polizia si è fermato e degli agenti hanno accarezzato alcuni cani randagi.

Il filmato, diffuso sul web e diventato virale in tutto il mondo, mostra una volante della polizia che si ferma in mezzo alla strada, in un vicolo del quartiere brasiliano. Due cani randagi iniziano a gironzolare intorno al mezzo, così uno degli agenti mette il braccio fuori dal finestrino e inizia ad accarezzarli.

I due animali accettano con piacere quelle coccole e si alzano verso l’agente su due zampe. Ad un certo punto, un terzo cane randagio appare nell’inquadratura. Aveva capito che i suoi amici a quattro zampe avevano trovato delle persone amorevoli e così ha ben pensato di approfittarne anche lui e di lasciarsi coccolare dai poliziotti.

Il video delle telecamere di sorveglianza, non solo è stato pubblicato sul web ed ha scaldato il cuore di milioni di persone, ma è stato trasmesso anche dai più noti notiziari della zona.

Il video degli agenti e dei cani randagi

I due agenti hanno ricevuto messaggi di complimenti da tantissime persone. Persone che sono rimaste colpite e felici di vedere che al mondo esistono ancora persone buone e capaci di non rimanere indifferenti dinanzi degli animali che hanno bisogno d’amore.

Il loro è stato un gesto che forse per un essere umano può non valere molto, ma che per quei cani randagi è stato fondamentale. Sono abituati ad essere scacciati e maltrattati dai passanti, come fossero appestati. Mai dimenticheranno quelle carezze, forse le uniche che abbiano mai ricevuto in tutta la loro vita.

La vita dei cani randagi non è facile, sono costretti a lottare ogni giorno per un po’ di cibo e per trovare un riparo dalle intemperie. Non conoscono l’amore, ma soltanto il tradimento dell’essere umano e la sua malvagità. Facciamo tesoro di queste immagini!