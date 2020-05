Torino: Teo il cane scomparso da giorni, è stato salvato dai Vigili del Fuoco Teo, il cane scomparso, è stato salvato: era rimasto imprigionato su un isolotto

Una vicenda terribile è accaduta all’alba dello scorso mercoledì venti nove aprile. Teo, un cane scomparso da diversi giorni, è stato trovato e salvato dai Vigili del Fuoco, grazie ad alcune segnalazioni ed al loro tempestivo intervento. La sua situazione era molto complicata e per questo è stato richiesto l’intervento dell’Enpa.

Un evento incredibile, che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il cucciolo ha potuto riabbracciare la sua famiglia che lo cercava disperatamente e sperava in un lieto fine.

In base alle informazioni emerse, il fatto è avvenuto a Lanzo, in provincia di Torino. Il cagnolino era sparito dalla sua abitazione da diversi giorni e la sua famiglia, stava facendo il possibile per ritrovarlo.

All’alba di mercoledì, alcune persone hanno notato il cane, che era rimasto imprigionato su un isolotto nel mezzo della Stura di Viù, che era ingrossata della piogge, che hanno colpito tutta la zona, negli ultimi giorni.

Il cucciolo era molto spaventato e le persone, vista la situazione, hanno deciso di allertare subito i Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto tempestivamente, con i sommozzatori ed i colleghi del Saf.

Per riuscire a raggiungerlo, hanno usato un piccolo gommone, ma il cane era molto terrorizzato. Per questo motivo, non aveva la minima intenzione di farsi catturare da quelle persone.

E’ proprio a quel punto è stato chiesto l’intervento dell’Enpa, che insieme alla sua amica umana, sono riusciti a raggiungerlo ed il piccolo Teo, si è lasciato avvicinare e prendere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

E’ stato riportato a riva, sano e salvo. Ora infatti sta bene ed ha potuto riabbracciare la sua famiglia, che lo aspettava e desiderava solo di poterlo ritrovare il prima possibile, affinché non gli accadesse qualcosa di brutto.

Un evento incredibile, che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Il cucciolo è potuto tornare nella sua abitazione, con i suoi amati amici umani.