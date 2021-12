Il primo anno della vita di questo cucciolo di nome Tilly, è stato davvero drammatico. Lui viveva insieme al suo fratellino peloso in un piccolo, scomodo e sporco recinto, nella proprietà di alcune persone che non si occupavano di loro nella maniera corretta. Non badavano al loro igiene, né alla loro nutrizione. Tutto ciò ha fatto si che i due cuccioli si ammalassero e rischiassero seriamente la loro vita.

Essere proprietari di amici a quattro zampe porta con se tante responsabilità che non tutti voglio o sono in grado di prendersi. Chiuderli in un recinto piccolo e sporco e dargli da mangiare ogni tanto, certamente non basta a farli stare bene.

Questo è proprio quello che era capitato ai due cuccioli protagonisti di questa storia. I loro ex proprietari li ignoravano completamente e i risultati di questi maltrattamenti erano ben visibili a tutti coloro che si trovavano a passare vicino al loro recinto.

Un giorno, uno dei tanti passanti che aveva visto quella scena, ha deciso di non rimanere indifferente ed ha contattato i volontari della Dawgs Fight Back Rescue, che senza farselo ripetere due volte ha raggiunto il posto per verificare la situazione.

C’è stato un po’ da trattare con i negligenti proprietari, ma alla fine quelle persone hanno mollato la presa ed hanno permesso ai volontari di portare i due cuccioli al rifugio.

La nuova vita di Tilly

Tra i due, quello che era messo peggio era senza dubbio Tilly. Aveva diverse infezioni ed era così magro che si potevano contare tutte le sue ossa. Il suo volto era triste e scavato e il suo pelo schiarito e pallido.

Dopo alcune settimane di cure incessanti e coccole a iosa, il cagnolino era pronto finalmente per trovare la sua nuova casa. A poche ore dall’inserimento del suo profilo nella lista delle adozioni, una famiglia amorevole si è fatta avanti per portarlo a casa.

Dal giorno del suo salvataggio sono passati 4 mesi ormai. La nuova famiglia di Tilly ha recentemente pubblicato delle foto sui social che mostrano il loro cucciolo prosperoso e sano. È quasi irriconoscibile. Ha preso peso, il suo muso si è illuminato di una luce nuova e perfino il suo pelo adesso è più morbido e colorato.

Anche caratterialmente è migliorato molto. Ora non ha più paura delle persone e degli altri cuccioli. Insomma, un vero spettacolo per gli occhi e per il cuore.