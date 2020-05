Tirare forte il guinzaglio potrebbe provocare danni al collo dei cani Lo studio sul guinzaglio e il collare dei cani: tirare troppo potrebbe causare seri danni al collo

Tirare troppo forte il guinzaglio, può comportare danni al collo del cane. L’argomento è stato pubblicato sulla famosa rivista Veterinary Record, da alcuni esperti della Nottingham Trent University. Durante lo studio, sono stati testati 7 collari attaccati al guinzaglio e sono state applicate una serie di forze, con diverse interazioni: tiro deciso, tiro forte e strappo. Durante l’azione sono state registrate l’area di contatto del colletto e la pressione sul collo.

Alla fine, è risultato che nessuno dei collari testati, si è dimostrato in grado di evitare il rischio di lesioni. Ciò vuol dire che qualunque collare, con il guinzaglio, quando il cane tira in modo improvviso e forte, potrebbe causargli danni.

Per questo motivo, è bene che tutti i proprietari di un cane, siano consapevoli dei rischi e utilizzino il guinzaglio nel modo giusto. La cosa migliore sarebbe addestrare il cane a camminare ad un ritmo moderato, accanto al proprio proprietario, senza scappare o strattonare. In questo modo, quando si va a passeggio, anche se con il guinzaglio, non c’è pericolo che il cane tiri improvvisamente e che di conseguenza, il proprietario sia costretto a rispondere con la forza, ritirando a sé il guinzaglio.

“Alla vista di uno scoiattolo o di un altro obiettivo da inseguire, il cane tende a scattare in modo veloce, esercitando una forza fino a sei volte superiore rispetto a quella esercitata durante la camminata normale”, ha dichiarato Anne Carter, capo dello studio.

“Siamo rimasti molto sorpresi nello scoprire che qualunque tipo di collare per cani, potrebbe causare danni quando tira”, ha concluso l’esperta.

Il collare è molto importante per il cane, sia perché contiene una medaglietta identificativa, sia perché portarlo a spasso senza un guinzaglio, non può essere una soluzione.

Anne Carter si è rivolta a tutti i proprietari di un amico a quattro zampe, chiedendo loro di pensare ad un addestramento per una passeggiata moderata oppure di valutare la pettorina come alternativa al collare, durante la passeggiata.