Una vicenda terribile è avvenuta pochi giorni fa in Spagna. Un gruppo di volontari hanno trovato Titano, un cane che era stato sepolto vivo da colui che doveva essere il suo amico umano. Ha sofferto molto in quella situazione, ma un uomo quando lo ha visto, non è riuscito a fare finta di niente.

CREDIT: TARA

Era un giorno come un altro per i ragazzi di TARA, un’associazione del posto che si occupa di animali in difficoltà. Erano nel loro rifugio e stavano cercando delle case per i cani che avevano trovato.

All’improvviso però, hanno ricevuto la chiamata di un uomo, che li stava informando della grave situazione di un cane. Era in condizioni disperate ed i suoi occhi erano molto sofferenti.

I volontari hanno capito in fretta la criticità della vicenda e senza rifletterci, sono saliti sulle loro auto e sono andati sul posto. La scena che si sono trovati davanti li ha sconvolti. Non avrebbero mai immaginato che la crudeltà umana potesse arrivare a quei livelli.

CREDIT: TARA

Titano era stato sepolto vivo. Non poteva muoversi ed in più, vista la sua età aveva bisogno di diversi trattamenti. Quando ha visto che quelle persone erano andate lì solo per aiutarlo, era felice. Ha capito che avrebbero potuto mettere fine alle sue sofferenze.

Lo hanno liberato tempestivamente e lo hanno portato in una clinica veterinaria.

Il lieto fine di Titano

CREDIT: THE DODO

Il medico lo ha sottoposto ad un’accurata visita. Ha scoperto che aveva circa 12 anni, ma che era affetto da alcune malattie, legate proprio alla sua età. Avrebbe fatto il possibile per aiutarlo.

Ha deciso di tenerlo ricoverato per diverse settimane, in attesa che si riprendesse. Nel frattempo i ragazzi, sono riusciti anche a trovare una famiglia disposta ad adottarlo.

CREDIT: TARA

L’anziano cane grazie all’amore ed alle cure, è riuscito a guarire in fretta. Ha conosciuto i suoi nuovi amici umani e tra loro è stato amore a prima vista. Quelle persone hanno firmato subito i moduli per la sua adozione e da allora, ogni giorno si impegnano per donargli i migliori ultimi anni della sua vita.