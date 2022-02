Tiziano Ferro torna in canile dopo la morte di Jake ed adotta uno dei cani più bisognosi e che rischiava l'eutanasia: "Ecco Gianni"

Tiziano Ferro è uno dei cantanti italiani più amati. Ma non solo per la sua musica, anche per la persona amorevole e sensibile che più volte ha dimostrato di essere.

Lo scorso mese ha dovuto salutare il suo cane Jake, adottato in canile dopo la morte di Beau. Era un mix di doberman maltrattato e abbandonato. Una di quelle razze che mai nessuno avrebbe adottato. Così Tiziano Ferro e suo marito hanno deciso di regalargli degli ultimi e felici giorni.

Ora, a distanza di un mese dalla sua morte, il cantante è tornato in canile ed ha adottato Jhonny (Gianni), un cane di 8 anni finito sulla lista dell’eutanasia del canile.

Un meraviglioso video testimonia il momento in cui il cane capisce di essere stato adottato. Le immagini hanno commosso migliaia di persone. Eccolo qui:

Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni 😄 Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!

Tiziano Ferro ha aperto le porte del suo cuore e della sua casa, insieme a suo marito, a molti cani bisognosi. Quelli più anziani, malati, quelli che rischiano l’eutanasia, quelli che nessuno adotterebbe mai e che morirebbero in canile. Come Beau, Ellie e Jake.

In molte parti del mondo, come a Los Angeles dove il cantante vive, i rifugi creano una black list per contrastare il fenomeno del sovraffollamento.

I cani malati, anziani, disabili, quelli classificati “non adottabili”, che non trovano casa in un periodo di tempo stabiliti, vengono sottoposti ad eutanasia, così da far spazio ad altri cani.

E sarebbe stata proprio la fine di Gianni, se non avesse incontrato Tiziano Ferro.