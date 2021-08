A distanza di un anno dalla sua scomparsa, Tiziano Ferro ha voluto ricordare sui social il suo amato cane Beau. Il noto cantante ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme al suo amato pelosetto che ha ricordato con delle dolci parole. Inoltre, l’artista ha dichiarato di avere una missione importante nei suoi confronti.

Il 27 agosto di un anno fa Tiziano Ferro ha vissuto una delle perdite più dolorose della sua vita: la scomparsa dell’amato cane Beau. A distanza di un anno dalla sua morte, l’artista ha voluto ricordare sui social il suo fedele amico a quattro zampe, svelando anche di avere una missione nei suoi confronti.

Sulla sua pagina Instagram il cantante ha voluto condividere con i suoi followers uno scatto che lo ritrae insieme al suo amato pelosetto. Come dichiarato dal cantante, Tiziano Ferro sente ancora la sua mancanza ed è grato a Beau per tutti gli insegnamenti da lui ricevuti.

Queste sono state le parole che l’artista ha scritto per ricordare il suo fedele amico a quattro zampe:

Caro Beau, forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita dopo soli quattro mesi insieme. Cosa avrei dato per incontrarti prima di tanti anni al canile! Però voglio dirti grazie, sai? Per gli insegnamenti, la fede e la pazienza. E per l’amore incondizionato , vero e puro […]