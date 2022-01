Tiziano Ferro ha dovuto dire addio al suo amato cane Jake. Lo aveva salvato dal canile, dopo una vita di maltrattamenti e sofferenza inflitta dalla crudeltà degli esseri umani. Il famoso cantante aveva già perso il cane Beau, ora è toccato anche a Jake.

La triste notizia è arrivata dalla pagina Facebook ufficiale della star, che ha pubblicato una tristissima foto mentre lui e il marito Victor abbracciano il cucciolo per l’ultima volta.

Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio.

Lo scorso 2020, Tiziano Ferro insieme a suo marito Victor, aveva deciso di aprire le porte della sua casa e del suo cuore ad un cane bisognoso. Così, Beau è entrato nella sua vita. Un mix di dobermann abbandonato e maltrattato, che nessuno avrebbe mai adottato. Pochi mesi dopo, il cucciolo è morto tra le sue braccia a causa di un’emorragia interna.

Dopo l’immenso dolore, il cantante ha deciso che la morte del cane doveva avere un senso, così è tonato in canile ed ha adottato Jake. Era l’amico di Beau, un gigante di otto anni ferito al corpo e al cuore.

Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau.

Per più di un anno, il cucciolo ha portato gioia e amore nella vita di Tiziano e Victor. Da sempre la coppia ha mostrato al mondo il proprio amore per gli animali e di sicuro la morte di Jake li porterà ad aprire il loro cuore ad un altro amico a quattro zampe bisognoso. Uno di quelli che morirebbe in canile.