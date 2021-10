Ruth si è svegliata dopo che Toby ha abbaiato in modo strano. Nessuno immaginava che stava per cadere un meteorite sul cuscino

Sapete che non tutti gli eroi indossano un mantello, ma qualcuno ha i peli, scodinzola e, soprattutto, abbaia!? Bene, se non credete a questo detto, è proprio il caso che sappiate quello che è capitato a una donna di nome Ruth Hamilton. Grazie all’istinto incredibile del suo cagnolino Toby, oggi la donna è sana e salva, ma chissà come sarebbe finita se l’amico a quattro zampe non l’avesse avvisata di quello che gli stava per cadere sulla testa.

Tutti noi proprietari di cagnolini sappiamo quanto sia importante la loro amicizia e la loro presenza nelle nostre vite. Ma oltre all’amicizia, queste splendide creature pelose, sono in grado di fornire protezione e sicurezza.

Era una notte come tantissime altre per una donna di nome Ruth Hamilton. Era andata a dormire presto come ogni sera, pronta per andare a lavoro l’indomani mattina.

Nel cuore della notte, però, è successo qualcosa di insolito. Il suo cagnolino Toby abbaiava sempre quando sentiva un’auto o un passante sospetto nei pressi dell’abitazione, ma non lo aveva mai fatto durante la notte.

Tuttavia, in quel momento qualcosa ha catturato l’attenzione del cucciolo, tanto da spingerlo a precipitarsi in camera di Ruth e svegliarla con due forti latrati.

Toby ha salvato Ruth

Insospettita dal comportamento anomalo del suo cane, Ruth è sobbalzata sul letto e poi si è alzata. Pensava che ci fosse un ladro in casa o altro, quindi voleva assicurarsi di ciò che stava accadendo.

Qualche istante dopo, un grosso masso è precipitato sulla casa di Ruth, ha bucato il tetto e il contro soffitto e ha finito la sua corsa proprio sul cuscino del letto di Ruth. Lì dove fino a pochi istanti prima c’era lei a sonnecchiare.

La Polizia, intervenuta dopo l’accaduto, ha fatto tutti i rilievi del caso e ha capito che quel sasso era un pezzo di meteorite proveniente dallo spazio.

Toby, molto probabilmente, deve aver sentito una strana esplosione proveniente dal cielo. Non sapendo di cosa si trattasse, ha subito allertato la sua mamma umana. Forse nemmeno lui immaginava di salvarle la vita. Fatto sta, che alla fine, è esattamente ciò che ha fatto.