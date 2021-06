Trovato in condizioni orribili, imprigionato nel suo stesso pelo: Toby oggi è un cane rinato e irriconoscibile

La storia del cane Toby arriva dal Tennessee e si è rapidamente diffusa sui social, lasciando l’intero mondo del web sconvolto dal suo aspetto. Il povero animale è stato trovato per strada, solo, spaventato e imprigionato nel suo stesso pelo, da un passante.

Credit: Sandy Murray Behnke – Facebook

L’uomo, dopo aver visto le sue condizioni, ha provato ad avvicinarlo. Toby aveva così bisogno d’aiuto, che si è lasciato prendere e portare alla clinica veterinaria più vicina.

Il personale veterinario è rimasto sconvolto dal suo aspetto, così come tutte le persone che si sono ritrovate a guardare le sue foto. Il povero cane era vittima della negligenza di qualche proprietario, che per anni non si era mai preoccupato di pensare alle sue necessità. Toby era riuscito a fuggire dalla sua prigione e il destino ha ben pensato di mettere un angelo sul suo cammino.

Credit: Sandy Murray Behnke – Facebook

I volontari sono sicuri che sia un animale domestico e hanno denunciato la vicenda sui social, con la speranza di risalire alla sua famiglia. Hanno timore che quelle persone possano avere altri animali nelle sue stesse condizioni, se non peggiori. Su Facebook hanno scritto:

Ci preoccupa perché potrebbero esserci altri cani che hanno bisogno di aiuto. L’odore che proveniva da questo cane è sicuramente di una casa con tanti altri animali e vogliamo trovare gli altri.

I soccorritori lo hanno affidato ad un centro di toelettatura, che con tanto amore e tanta pazienza si è occupato di liberarlo da tutto quel pelo, che ormai lo teneva prigioniero da chissà quanto tempo.

La trasformazione di Toby

Oggi Toby è un cane rinato e irriconoscibile. Basta guardare le foto del prima e del dopo, per capire quanto dolore sia stato costretto a sopportare.

Credit: Sandy Murray Behnke – Facebook

Ora ha bisogno di altre cure e di imparare ad avere di nuovo fiducia negli esseri umani. In seguito, i volontari si occuperanno di trovargli una casa vera e si assicureranno che non soffra mai più. Nel frattempo, hanno intenzione di scoprire la verità sul suo passato e capire chi sia stato a ridurlo così.