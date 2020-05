Toglie una zecca al cane, che si rigira e gli stacca un pezzo del dito Toglie una zecca al suo cane, che per il dolore lo morde

Una vicenda terribile è avvenuta lo scorso martedì ventotto aprile. Un uomo ha cercarto di togliere una zecca al suo cane, ma, forse per il dolore, l’animale si è rigirato lo ha morso e gli ha staccato un pezzo del suo dito. Un incidente drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità.

Il fatto è avvenuto a Cossato in provincia di Biella ed era un giorno come un altro per il signore e la sua compagna, che erano in casa.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, l’uomo si è reso conto che il suo pastore biellese, aveva una zecca attaccata sul suo corpo e per evitare che gli accadesse qualcosa di brutto, ha deciso di staccarla.

E’ proprio in quel momento che è avvenuta la tragedia, nel momento in cui è riuscito a staccarla, il suo cane si è rigirato e, molto probabilmente per il dolore, lo ha morso ad una mano.

Gli ha staccato un pezzo del suo dito. La compagna, che era con lui in quel momento, ha capito in fretta cosa doveva fare e senza perdere nemmeno un secondo ha chiamato immediatamente i soccorsi, per evitare che accadesse qualcosa di terribile.

Nel frattempo, è riuscita a prendere la parte di dito e metterla in una zona congelata, per permettere subito dopo di effettuare l’intervento per riattaccarlo.

L’uomo, inizialmente, è stato trasferito all’ospedale Ponderano, ma subito dopo è stato trasferito al Cto di Torino, dove i medici stanno facendo il possibile per riuscire ad effettuare la delicata operazione.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia dell’uomo, che non si sarebbe mai aspettata che potesse accadere una cosa del genere. Tutti sperano che la situazione si concluda al più presto e nel migliore dei modi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e soprattutto sulle condizioni mediche dell’uomo.