Tragedia a Marghera, in provincia di Venezia. Un uomo di 33 anni, di nazionalità spagnola, è morto nel tentativo di recuperare il suo cane. Stava passeggiando nei pressi della ferrovia, insieme alla sua fidanzata.

Improvvisamente, l’animale è riuscito a sfuggire al suo controllo e il padrone, d’impulso, si è precipitato a recuperarlo sui binari del treno. Purtroppo, proprio in quel momento è arrivato il treno Regionale diretto a Verona, con a bordo circa 60 passeggeri. L’impatto è stato inevitabile. L’uomo di 33 anni e il cane sono morti sul colpo.

La ragazza, sotto shock, ha iniziato a gridare, attirando così l’attenzione di tutti i passeggeri in attesa dei mezzi pubblici. Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte e mezza.

In tanti hanno cercato di soccorrere e calmare la giovane, che ha visto morire il suo compagno e il suo amico a quattro zampe davanti ai suoi occhi.

In seguito, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, i Vigili del Fuoco e gli operatori del Suem. I soccorritori hanno lavorato fino alle 2:30 del mattino, per riuscire a recuperare il corpo senza vita dell’uomo di 33 anni e il corpo del cane. I treni sono potuti tornare in viaggio alle 3 del mattino.

Una tragedia immane che ha sconvolto l’intera comunità, tutti coloro che conoscevano la vittima e l’intero mondo del web.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web e i numerosi pensieri rivolti ad un proprietario che ha dato la sua stessa vita, pur di salvare il suo amico a quattro zampe. Non lo ha abbandonato nel momento del bisogno, proprio come l’animale avrebbe fatto per lui. Sono morti insieme, travolti da un treno. Purtroppo era impossibile per il conducente del treno evitare il violento impatto.

Insieme alla ragazza c’erano altri tre cani. Una passeggiata in famiglia che purtroppo è finita nel peggiore dei modi.