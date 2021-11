Jack Lis, bambino morto a soli 10 anno dopo l’attacco di un cane. Una tragedia che arriva da Caerphilly, in Galles e che si è presto diffusa in tutto il mondo. L’animale era di proprietà di una donna di 28 anni, che è stata arrestata con l’accusa di mancata sorveglianza del suo amico a quattro zampe.

Secondo le notizie riportate, Jack Lis si trovava a casa di un suo amichetto e i due stavano giocando in cortile. All’improvviso, il pit bull è sfuggito al controllo dei suoi proprietari e si è introdotto nella proprietà. Si è subito avventato contro il minore, azzannandolo alla gola. Il piccolo è morto nel giro di pochi istanti. Nessuno dei presenti ha avuto il tempo di intervenire e impedire l’orribile tragedia.

L’amico di Jack ha iniziato ad urlare, attirando l’attenzione degli adulti. Nonostante quest’ultimi si siano precipitati da Jack, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Sul posto, sono subito intervenuti gli agenti di polizia, che sono stati costretti a sparare al cane. È stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza, ma al loro arrivo i paramedici hanno potuto soltanto dichiarare il decesso del bambino di 10 anni.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine e accusato la proprietaria di 28 anni, per la mancanza sorveglianza del suo cane, descritto come aggressivo e pericoloso. Al momento non vogliono diffondere ulteriori indizi sulla vicenda, attraverso i giornali e i media, per evitare che le successive indagini vengono intralciate. Sembrerebbe però che la proprietaria sia stata rilasciata dietro cauzione.

La vicenda ha sconvolto l’intero mondo del web e si è diffusa ovunque attraverso i social network.

Le parole della mamma del bambino di 10 anni

È stata proprio Emma Whitfield, mamma del piccolo, ad annunciare la tragedia sui social.