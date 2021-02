Tragedia sulla A14, sconvolto il mondo del volontariato. Morti 2 volontari e un pastore tedesco

Alle cinque di stamattina un terribile incidente tra un furgone che trasportava cani e gatti dalla Puglia verso nord e un altro mezzo pesante ha provocato il decesso di due persone. Lo schianto è accaduto al km 148 della A14. A seguito della tragedia le autorità hanno provveduto a chiudere il tratto tra Pesaro-Urbino e Cattolica in direzione Bologna.

Elisabetta Barbieri e un suo collaboratore hanno perso la vita

Il mezzo su cui transitava un numero ancora imprecisato di animali è di Elisabetta Barbieri, titolare di una ditta proprio dedicata alle cosiddette “staffette”, che conducono cani e gatti dalle Regioni del Meridione a quelle del Settentrione. A perdere la vita è stata Elisabetta e un suo collaboratore. Il viaggio era iniziato da poche ore.

Si partiva da Bari

Betty staffette, come veniva chiamato nel giro, operava costantemente partendo da Bari. Il luogo dove l’incidente è accaduto più o meno a tre ore di macchina dal capoluogo pugliese. Solitamente, infatti, i viaggi della Barbieri iniziavano, appunto, dalla Puglia, per raggiungere varie tappe dislocate lungo la penisola, tanto per caricare gli animali quanto poi per approdare al punto di consegna.

Oltre ai due staffettisti è morto un pastore tedesco femmina, mentre sono stati recuperati gli altri cani, trasferiti all’ASP competente del territorio per sottoporli a una visita. Staffettisti e volontari si sono attivati sul posto.

Impegno sincero e disinteressato

Elisabetta Barbieri faceva parte dell’Enpa sezione di San Severo, che in un post ha voluto renderle omaggio. E la stessa associazione nazionale, attraverso la presidentessa Carla Rocchi, è intervenuto su Facebook per omaggiare la donna. Il suo – si legge – era un impegno sincero, costante e disinteressato. Ha collaborato con loro in numerose occasioni, e con moltissime Sezioni.

Elisabetta Barbieri era un esempio

Sono centinaia gli animali che oggi hanno intrapreso una nuova esistenza anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza ed è un esempio per tutti loro. Nel messaggio la Rocchi sottolinea che un cane è deceduto, mentre gli altri animali a bordo sono in sicurezza e in viaggio per raggiungere le rispettive famiglie.