Una vicenda che ha spezzato i cuori di migliaia di persone, è stata pubblicata sui social nelle ultime settimane. Il protagonista è un cane chiamato Da Mao, che non riesce proprio a sopportare l’idea di dover dire addio al suo amato addestratore. Hanno passato anni insieme ed erano diventati inseparabili.

Il legame che un cane ed un essere umano possono instaurare, è qualcosa di unico e speciale. Tantissime persone, infatti, non li considerano come degli animali, ma come dei veri e propri membri delle loro famiglie.

Questo appunto è il caso di un uomo, chiamato Jia Chuan, che ha prestato servizio nell’esercito Cinese per molto tempo. Era diventato proprio un addestratore e nella sua carriera, ha conosciuto molti cagnolini.

Tra lui e Da Mao, tuttavia, è nato qualcosa di unico e speciale. I due passavano molto tempo insieme ed in più, il cucciolo a quattro zampe aiutava il ragazzo a gestire tutti gli altri cani. Gli rimaneva sempre vicino e dormivano anche nello stesso letto.

Purtroppo, il soldato ad un certo punto della sua carriera, è stato costretto a ritirarsi. Era dispiaciuto, ma non aveva altra scelta. Doveva tornare a casa dalla sua famiglia, poiché avevano bisogno di lui.

Da Mao sin da subito ha capito cosa stava accadendo ed infatti, ha provato a fare il possibile per farlo rimanere con lui. Piangeva e si lamentava in continuazione.

L’addio tra Da Mao ed il soldato

Quando il triste giorno è arrivato, l’uomo ha preso tutte le sue borse ed ha iniziato ad incamminarsi verso l’uscita. È proprio a quel punto che il cane è andato verso di lui e lo ha abbracciato.

Lui non voleva lasciarlo andare, desiderava solo potergli rimanere vicino e passare il resto della sua vita insieme a lui. I suoi colleghi sono riusciti a riprendere la straziante scena ed hanno deciso di pubblicarla sul web. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Questo momento triste è diventato presto virale sui social. Tante persone sono rimaste a bocca aperta nel vedere la reazione di Da Mao, quando ha dovuto salutare per sempre il suo amato amico umano.