Trascinava le sue povere zampette nella disperata ricerca che qualcuno lo aiutasse

"Quando ho notato quel cucciolo paralizzato che si trascinava verso di me, non potevo non aiutarlo"

Tutti i cani, se sono costretti a vivere per strada hanno difficoltà ed una vita piena di sfide, ma se si tratta di un cucciolo paralizzato, i disagi aumentano ancor di più. La storia di oggi è la dimostrazione che la forza di volontà, unita al buon cuore di qualcuno, può davvero fare la differenza.

Credit: AnimalStep Official

Una donna gentile che vive in un quartiere molto povero, aveva come missione quella di aiutare tutti i cagnolini randagi che si aggiravano nella zona. Non aveva molti soldi a disposizione, ma ogni risorsa che riusciva a reperire, la utilizzava per comprare delle crocchette e dell’acqua per i randagi.

Un giorno, come al solito, la signora stava andando a portare da mangiare ai suoi amici senzatetto a quattro zampe. Quando è arrivata nel solito marciapiede, ha notato che tra tutti i cuccioli sani, ce n’era uno nuovo. Il suo cuore è andato però in frantumi quando ha capito che quella povera creatura affamata era disabile.

Trascinava le zampe posteriori e allo stesso tempo tremava come una foglia. Stava letteralmente morendo di fame, ma aveva una tale grinta… In quel momento ho capito che dovevo fare qualcosa in più per lui. Ne aveva bisogno!

Il salvataggio del cucciolo paralizzato

Credit: AnimalStep Official

Dopo averlo fatto mangiare, la donna ha deciso di portarlo nella clinica veterinaria più vicina. La sua speranza era che il medico riuscisse a mettere a posto le sue povere zampette.

Dopo un accurata visita, il veterinario ha emesso il triste responso. Le sue zampe erano paralizzate e la situazione non poteva migliorare.

Il cuore della gentile signora si è spezzato in mille pezzi, ma il veterinario ha subito trovato una soluzione alternativa che poteva dare una seconda opportunità di essere felice a quel tenero cagnolino.

Credit: AnimalStep Official

Essendo a conoscenza di un rifugio della zona in cui c’era un altro cucciolo paralizzato, il dottore ha pensato che mandarlo a vivere con lui avrebbe giovato ad entrambi i cagnolini.

In men che non si dica, il piccolo è stato trasferito in quella che sarebbe diventata la sua nuova casa. Dopo qualche annusata conoscitiva, i due campioni sono diventati subito amici per la pelle. Il sorriso del pelosetto la dice lunga su quanto adesso stia meglio.