L'incredibile trasformazione di Shillow, il cane in sovrappeso: oggi sta bene, riesce anche a correre e a divertirsi

La trasformazione di Shillow è stata davvero sorprendente, era in sovrappeso e le sue condizioni di salute erano davvero critiche. Grazie all’aiuto della sua amica umana e a una dieta speciale, è riuscito a perdere peso. Ora sta bene, riesce a camminare per molto tempo e può anche correre e divertirsi.

CREDIT: INSTAGRAM

Tutto è iniziato quando il cane è stato abbandonato nel rifugio della città. Pesava più di 80 kg e visto il suo stato, ha rischiato di perdere la vita.

Il veterinario e i volontari sin da subito hanno provato a fare qualcosa per aiutarlo. Però, sapevano che aveva bisogno di una persona che si prendesse cura di lui e gli donasse tutto ciò di cui aveva bisogno.

Hanno pubblicato gli annunci per la sua adozione sul web e una donna, chiamata Heidi Fiore, del Massachussets, sin da subito ha notato qualcosa di speciale nel suo sguardo.

CREDIT: INSTAGRAM

Insieme alla sua famiglia hanno deciso di andare a conoscerlo e nonostante le sue gravi condizioni di salute, hanno deciso di adottarlo. Volevano fare il possibile per aiutarlo a riprendersi da tutto ciò che aveva passato e soprattutto volevano donargli una seconda possibilità di vita.

La sua nuova amica umana, dopo averlo portato a casa con sé, lo ha sottoposto ad una dieta specifica. A causa del suo peso, faceva fatica anche a muoversi. In più, ha fatto il possibile per farlo sentire amato e protetto. Il suo unico desiderio era che Shillow, potesse avere una vita migliore di quella che aveva avuto in passato.

Il lieto fine di Shillow

CREDIT: THE DODO

Nel giro di diversi mesi il piccolo a quattro zampe, è riuscito a perdere più di 40 kg. La sua famiglia umana, ogni giorno, lo ha portato a fare delle lunghe passeggiate e questo lo ha aiutato a far diminuire il suo peso.

Oggi Shillow riesce a correre e a divertirsi. Sta bene e la sua trasformazione ha stupito migliaia di persone. Con la sua famiglia umana, si sente amato e protetto.

CREDIT: INSTAGRAM

Ogni cane che purtroppo ha avuto un passato difficile, dovrebbe avere una seconda possibilità di vita. Questo cucciolo era in pericolo, ma quelle persone nonostante la sua situazione, non hanno mai mollato ed hanno fatto il possibile per aiutarlo ad essere di nuovo felice.