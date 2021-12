Solo poche settimane fa è avvenuto un episodio che ha davvero dell’incredibile. Un gruppo di operai hanno salvato la vita a tre cuccioli che erano in una discarica ed erano finiti sotto un tavolato. Piangevano poiché non riuscivano ad uscire da soli ed erano davvero spaventati.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda che ha stupito migliaia di persone, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. I piccoli ora sono in un posto sicuro.

Tutto è iniziato quando gli operai sono andati a lavoro in quel posto. Era una giornata come le altre per loro e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto, pochi minuti dopo aver iniziato a lavorare, hanno sentito alcuni pianti disperati. Hanno provato a cercare in giro, ma non vedevano nessun cane. Tuttavia, quello strano lamento non si fermava.

Gli uomini hanno deciso di cercare meglio ed è proprio a quel punto che è venuta fuori una triste realtà. I tre cuccioli che vivevano in quella discarica, erano rimasti incastrati sotto un tavolato e non riuscivano ad uscire. Piangevano perché avevano paura.

I loro genitori facevano parte di un branco di randagi, ma in quel momento non erano presenti. Di conseguenza, gli operai hanno deciso di intervenire per aiutarli.

Le operazioni per salvare i tre cuccioli incastrati sotto il tavolato

Gli uomini hanno lavorato per diverso tempo, ma i loro tentativi di liberarli, non hanno mai portato a nulla di concreto. Erano incastrati e non c’era modo di tirarli fuori.

È proprio a quel punto che gli operai dal cuore enorme, hanno provato ad utilizzare delle macchine. Era l’unico modo per liberarli da quel posto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I volontari di Stray Rescue hanno pregato affinché tutte le operazioni si concludessero nel migliore dei modi e per fortuna, c’è stato il lieto fine che tutti speravano. I cagnolini sono stati salvati e portati nel rifugio. Adesso riceveranno tutte le cure di cui hanno bisogno e molto presto, arriveranno anche per loro delle famiglie disposte ad adottarli.