Un episodio che si sarebbe potuto concludere in tragedia è avvenuto all’inizio di febbraio, in Colorado. La cagnolina Bergen si era persa tra le montagne, mentre i suoi amici umani stavano sciando e per 3 giorni nessuno ha avuto sue notizie.

La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma anche grazie all’intervento di un gruppo di volontari. Hanno aiutato la coppia nelle ricerche della piccola.

I fatti sono iniziati quando una coppia, Erin Boggs e Connor Visser avevano organizzato una settimana bianca con altri amici. Erano diretti a Silverthorne, un cittadina che si trova in Colorado.

Ovviamente non avevano intenzione di lasciare la cucciola a casa da sola. Infatti hanno scelto di portarla con loro e nella giornata in cui è avvenuto il dramma, stavano sciando.

Bergen in realtà era con una dog sitter, ma era davvero spaventata. Desiderava solo poter rivedere i suoi amici umani, poiché non era mai rimasta con degli estranei. Infatti in un momento di distrazione della ragazza, è riuscita a fuggire.

Quella persona ha allertato in fretta Erin e Connor, ma tutti si sono presto resi conto che la situazione era delicata. La cagnolina era scomparsa su una montagna, con molta neve e con le temperature troppo basse.

Le ricerche della piccola Bergen ed il ritrovamento

I due hanno avviato sin da subito le ricerche. Hanno prolungato la loro vacanza e per 3 giorni hanno girato ovunque per poterla ritrovare. Anche un gruppo di volontari sono andati in aiuto.

Sono state proprio queste persone il 14 febbraio, a chiamare il ragazzo ed a dirgli di aver avvistato la sua cagnolina. L’uomo è presto andata a vedere e quando ha capito che era lei, è scoppiato a piangere.

L’ha chiamata e la piccola è andata di corsa tra le sue braccia. Tutti si sono emozionati nel vedere la scena, soprattutto perché credevano che la cucciola non sarebbe potuta sopravvivere ancora per molto.