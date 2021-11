Abbiamo letto tantissime storia di cani militari che hanno prestato servizio in territori di guerra proteggendo i loro partner umani da morte praticamente certa. Quella di oggi è proprio una di queste. Probabilmente una delle più commoventi che abbiate mai sentito. I protagonisti sono il sergente Dave Heyhoe e il suo cane militare, Treo.

Noi tutti amanti e proprietari di animali domestici e cani sappiamo quanto loro amino noi. Non chiedono nulla in cambio, solo un po’ di coccole e amore sincero e puro, esattamente come quello che loro donano incondizionatamente a noi.

I cani svolgono un ruolo davvero essenziale anche nei campi di battaglia. Gli eserciti mettono a disposizione dei commilitoni dei cani militari che servono sostanzialmente a fiutare gli esplosivi prima che quest’ultimi provochino la morte dei soldati.

Treo ha svolto, nel corso della sua vita, un lungo e perfetto servizio su questo campo di battaglia, fiutando decine e decine di bombe e salvando diverse volte la vita al sergente Dave Heyhoe, il militare a cui era stato affiancato.

A parte il loro rapporto lavorativo, i due hanno stretto un legame di amicizia davvero straordinario. Un legame che è terminato soltanto per via della morte del cucciolo, avvenuta quest’anno, all’età di 14 anni.

Inutile misurare il dolore immenso che Heyhoe sta provando da quel maledetto giorno. Treo era anziano e ora è in un posto sicuramente migliore, questo il sergente lo sa, ma separarsi da lui è stato comunque molto doloroso.

Il gesto del sergente Heyhoe per onorare la memoria di Treo

Impossibile per il militare dimenticare le mille avventure vissute con il suo cucciolo. Così come è impossibile che il sergente possa dimenticare ciò che Treo ha fatto per salvare la sua vita e quella degli altri militari.

Se questo non bastasse, Heyhoe ha deciso di tatuarsi sul suo corpo una lettera che sancirà per sempre questo amore per il suo amico a quattro zampe. La lettera recita più o meno così: