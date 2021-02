Treviso, investe un cane e fugge via: multa di 400 euro per una signora anziana

L’episodio è accaduto a Treviso, precisamente in Viale Vittorio Veneto. Una signora anziana di 82 anni è stata multata per omissione di soccorso, dopo aver investito un cane ed essere fuggita via. Ora, se il cucciolo dovesse morire, rischia anche un’accusa penale.

Credit: pixabay.com

La dinamica dell’incidente

Lo scorso 9 febbraio, una ragazza di circa trenta anni stava passeggiando lungo la strada con la sua pit bull di sei anni, Maia. Improvvisamente, l’anziana signora alla guida della sua macchina, ha investito la cucciola. Invece di fermarsi ed assicurarsi delle condizioni di salute dell’animale, la donna ha premuto l’acceleratore ed è andata via.

Credit: pixabay.com

Grazie alle telecamere di sorveglianza della zona e all’intervento di una guardia dell’Oipa Treviso e degli agenti della polizia locale, la proprietaria dell’Opel station-wagon è stata rintracciata.

La signora anziana nega l’incidente

Dopo che gli agenti sono risaliti alla signora anziana, questa ha negato di aver investito la piccola Maia. I filmati però testimoniano l’opposto. Per questo, la donna è ora accusata di omissione di soccorso e se la pit bull dovesse morire, sarà anche accusata della sua morte.

Maia è in gravi condizioni, ricoverata nella clinica veterinaria

Dopo l’incidente, sul posto è arrivata un’ambulanza veterinaria, che ha trasportato l’animale Clinica Strada Ovest. Al momento, Maia è ricoverata in gravi condizioni e il team veterinario sta lavorando per riuscire a salvarle la vita.

Se la cucciola riuscirà a sopravvivere, l’ottantaduenne sarà denunciata soltanto per omissione di soccorso. Al contrario, se dovesse morire, dovrà rispondere di uccisione di animale e scatterà per lei un procedimento penale.

Credit: pixabay.com

Gli agenti hanno sanzionato la donna con una multa di 400 euro, dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza installate dal Comune.

La vicenda si è diffusa sul web nel giro di poche ore. In molti hanno voluto lasciare un messaggio di supporto per la padrona del cane e stanno pregando affinché la pit bull vinca la sua battaglia.