Il triste abbandono di un anziano cane, chiamato Lars, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo nessuno sa cosa abbia passato nella sua vita, ma sicuramente non ha mai trovato degli amici umani disposti ad amarlo. Era in condizioni disperate ed ora è ancora nel rifugio.

CREDIT: BARCS

Tutto è iniziato quando alcuni ragazzi hanno notato una strana auto sul ciglio di una strada. Aveva qualcosa di insolito, infatti sono andati subito a controllare.

Quando si sono avvicinati, hanno fatto la tragica scoperta. All’interno del veicolo c’era il cane abbandonato. La persona che ha fatto quel crudele gesto, voleva sicuramente mettere fine alla sua vita.

I ragazzi non sapendo cosa fare, hanno deciso di allertare d’urgenza i volontari di BARCS, l’associazione del posto che si occupa di animali in difficoltà.

CREDIT: BARCS

Visto il tragico racconto, i dipendenti sono andati in quel posto tempestivamente e, scoprire la grave situazione di Lars, li ha sconvolti. Probabilmente a causa di ciò che aveva passato, le sue gambe posteriori erano paralizzate.

In più vista la sua età, aveva anche molti altri problemi di salute. Come per esempio una malattia dentale ed anche una piccola massa sulla palpebra destra. Riuscire a curarlo non sarebbe stato semplice, ma nessuno dei volontari aveva intenzione di mollare.

La strada per la guarigione di Lars

CREDIT: HOPE FOR PAWS

Purtroppo il cane per riuscire a riprendersi, dovrà subire diversi trattamenti. Guarire sarà difficile, ma il medico insieme ai suoi collaboratori, vogliono fare di tutto per farlo tornare a stare bene.

I volontari hanno deciso anche di denunciare la vicenda alle forze dell’ordine, che hanno subito aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti. Al momento però, gli agenti non sono ancora riusciti a trovare i responsabili di tali cattiverie.

Lars è ancora al rifugio e grazie all’amore ed alle cure si sta riprendendo. Sta facendo dei piccoli miglioramenti e nel vederlo tutti sono al settimo cielo. I ragazzi vogliono anche trovare la famiglia perfetta per lui, affinché possa trascorrere i migliori ultimi anni della sua vita, amato e coccolato.