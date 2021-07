Il leopardo delle nevi nella foto. Il nuovo gioco che nelle ultime ore sta tenendo occupati gli utenti dei social network e che arriva dall’Asia settentrionale. Non tutti sanno che i leopardi sono soprannominati “i fantasmi delle montagne“, poiché riescono a mimetizzarsi perfettamente nel loro ambiente.

Il colore del pelo va a confondersi con quello delle rocce e degli arbusti. La foto che vi mostriamo oggi è stata scattata su una montagna innevata e in pochi giorni ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Sono davvero poche le persone che riescono a trovare il leopardo a primo impatto, senza ulteriori indizi!

Hai guardato attentamente l’immagine? Hai ancora difficoltà nel trovare il leopardo, non è vero? Proviamo a vederla in modo più ravvicinato:

I can see it 😁😁😁😁 pic.twitter.com/sfPW5voey5 — Cutipie (@Ishitablackpink) July 17, 2021

Non è la prima volta che un leopardo delle nevi fa dubitare le persone della propria vista! Nel 2019, il fotografo Saurabh Desai ha condiviso un’immagine di un “gatto fantasma” sdraiato su una rupe nella valle dello Spiti, nel nord dell’India.

Il leopardo era così ben mimetizzato, che la foto è diventata famosa in ogni parte del mondo. Ecco la soluzione:

Gli scienziati hanno stimato che in libertà ci siano ancora tra i 4.000 e i 6.000 leopardi delle nevi. Anche se si teme che in età riproduttiva siano meno di 2.500 esemplari. Purtroppo la specie è minacciata dal cambiamento climatico e dall’habitat naturale in diminuzione. Oggi è una delle specie classificate come “vulnerabili”.

Il leopardo delle nevi vive sugli altopiani e nelle alte vallate dei principali monti dell’Asia. Non ha una dimora fissa, poiché si sposta seguendo le sue prede. Occupa il suo territorio, ma non lo difende dalle intrusioni di conspecifici.

Cosa dite, vi è piaciuto questo simpatico grattacapo? Migliaia di persone lo hanno condiviso con i propri amici, per sfidarli a trovare il gatto delle nevi. Fatelo anche voi!