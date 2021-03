Trovano una borsa fuori una chiesa e credono che all’interno ci sia una bomba, ma quando la aprono scoprono la realtà

Mamma gatta e i suoi sei figli abbandonati davanti una chiesa: erano chiusi in un borsone e tutti credevano che si trattasse di una bomba

Un episodio che ha dell’incredibile e che ovviamente è diventato presto virale sui social. Una mamma gatta e i suoi sei cuccioli sono stati abbandonati all’esterno di una chiesa. Erano in un borsone e i passanti hanno chiamato le forze dell’ordine, poiché credevano che si trattasse di una bomba.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi, ma per fortuna grazie all’intervento dei volontari, ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

Tuttavia, ha portato a molte discussione sui social, su ciò che era accaduto a questa famiglia a quattro zampe. Il tutto è iniziato in una giornata come le altre. Il prete era uscito pochi minuti prima e all’esterno non aveva notato nulla di insolito.

All’improvviso, ha sentito suonare al campanello. Ma nel momento in cui si è affacciato, ha scoperto che c’erano delle persone molto spaventate. Davanti la porta della sua chiesa, c’era una strana borsa.

CREDIT: FACEBOOK

In molti credevano che fosse una bomba. Per questo hanno chiesto l’intervento urgente degli agenti di polizia. Quest’ultimi, vista la preoccupazione e la gravità della vicenda, hanno deciso di chiedere l’ausilio della squadra speciale incaricata a disinnescare questi esplosivi.

Nel momento in cui gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno aperto la borsa, sono rimasti stupiti. All’interno c’era una mamma gatta e i suoi sei piccoli, appena venuti al mondo.

Il lieto fine della mamma gatta e dei suoi sei figli

Per fortuna, l’accaduto non ha portato alle gravi conseguenze che tutti immaginavano. Tutta la famiglia a quattro zampe è stata portata nel rifugio della città e al momento stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno.

I piccoli sono in una casa affidataria, in attesa che crescano. Molto presto anche loro potranno avere il lieto fine che meritano.

CREDIT: FACEBOOK

Dopo la pubblicazione della storia sul web, tante persone hanno espresso la propria abbia per quanto accaduto.