Trovata in critiche condizioni, con il pelo arruffato, le unghie troppo lunghe e i denti rovinati: la trasformazione di questa cagnolina oggi, vi scalderà il cuore

Quella di oggi è la storia della cagnolina Theodora, trovata abbandonata in condizioni davvero critiche. I volontari dell’associazione Arizona Humane Society, hanno ricevuto una chiamata su una cagnolina randagia, sporca e magra, che vagava per le strade della città.

Credit: Arizona Humane Society – Facebook

Tempestivamente, i soccorritori si sono recati sul posto ed hanno iniziato la ricerca della povera Theodora. Dopo diverse ore sono riusciti a trovarla e vedere le sue condizioni, ha spezzato il loro cuore.

La cagnolina di 5 anni aveva il pelo completamente arruffato e rovinato, le unghie troppo lunghe e diversi problemi ai denti. Una condizione causata dai troppi anni di incuria. Anni in cui quella povera cucciola non aveva mai conosciuto l’amore e in cui non aveva mai scoperto cosa volesse dire avere qualcuno che si prendesse cura di lei.

I volontari hanno lavorato a lungo pur di riuscire a conquistare la sua fiducia. E alla fine sono riusciti a prenderla e a portarla a loro rifugio.

La nuova vita della cagnolina Theodora

Credit: Arizona Humane Society – Facebook

Una volta raggiunta la struttura, i volontari si sono occupati di rasare il pelo di Theodora e di rifocillarla. Poi l’hanno affidata alle cure del loro veterinario, per un controllo generale delle sue condizioni di salute.

Quei meravigliosi angeli che l’hanno salvata, si sono anche preoccupati di pagare tutte le cure per una procedura dentale. Oggi, Basta guardare le foto di Theodora, per sorridere davanti alla sua incredibile trasformazione.

Una cagnolina piena di gioia, senza più quel pelo arruffato, che le impediva persino di vedere la strada davanti a sé. Una cagnolina con i denti perfetti e pronta per una nuova vita.

Credit: Arizona Humane Society – Facebook

Theodora sta cercando una famiglia, disposta ad aprirle le porte del cuore e a farle dimenticare il suo triste passato. I soccorritori hanno assicurato che valuteranno una per una tutte le richieste di adozione, fino a trovare le persone giuste per lei.

Raccontando la sua storia sui social network, i ragazzi hanno voluto cercare di sensibilizzare quante più persone possibili. Nessun proprietario dovrebbe mai ricorrere all’abbandono del proprio animale domestico: