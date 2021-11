Una donna ha trovato la cagnolina Venya, paralizzata per strada e le sue condizioni erano davvero molto gravi. Nessuno credeva che ce l’avrebbe fatta, ma per fortuna grazie al coraggio ed alla tenacia di questi ragazzi dal cuore enorme, è arrivato il lieto fine che tutti speravano.

Vivere in strada per questi cani, è straziante. Ogni giorno è difficile per loro sopravvivere, poiché non è semplice trovare il cibo ed un posto sicuro in cui rifugiarsi.

Venya, per esempio, è stata trovata in strada sola e paralizzata. Non riusciva più a camminare ed ovviamente era in grave pericolo. Avrebbe perso la vita in poco tempo.

La donna che l’ha trovata, sapeva che non poteva lasciarla. Così dopo aver conquistato la sua fiducia, è riuscita a farla salire sulla sua auto e a portarla nel rifugio locale.

È proprio in quel posto, che il medico ha sottoposto la cucciola ad un’accurata visita. Dalle analisi e da alcuni esami, è venuto fuori che purtroppo aveva un’ernia alla colonna vertebrale. Doveva subire un delicato intervento.

La situazione era davvero critica, il veterinario non sapeva se avrebbe superato l’intervento, ma era l’unica soluzione per provare ad aiutarla. Volevano salvarla da morte certa.

La bellissima adozione della piccola Venya e la sua nuova vita

Grazie al coraggio e alla tenacia di un gruppo di volontari, c’è stato il lieto fine che tutti speravano. La piccola ha superato l’operazione, dimostrando a tutti di avere forza e voglia di vivere.

Tornare a camminare per lei era praticamente impossibile, ma per fortuna dopo l’intervento e con l’aiuto di una sedia a rotelle, Venya è tornata ad essere felice. Non soffre più ed è finalmente in un posto sicuro. Ecco il video della sua storia di seguito:

Una famiglia dopo averla conosciuta, ha deciso di adottarla. Sono al settimo cielo per averla nella loro vita e desiderano solo donarle l’amore e le cure che merita. Finalmente non vivrà più un’esperienza drammatica come quella che ha già vissuto.