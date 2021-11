Non tutti i cani purtroppo hanno l’inizio di vita che meritano, alcuni sono costretti a vivere qualcosa di davvero straziante. La vicenda della piccola Aragula è davvero terribile, poiché quando è stata trovata aveva anche delle difficoltà a respirare, viste le sue gravi condizioni.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia drammatica che è diventata in fretta virale sul web. In tanti si sono interessati a lei, ma per fortuna ha trovato in fretta una famiglia disposta ad adottarla.

I ragazzi di One Tail at a Time hanno saputo della sua esistenza grazie ad una segnalazione. Una donna li ha avvisati del suo abbandono e di ciò che stava vivendo. Visto il terribile racconto, sono andati subito sul posto per aiutarla.

La piccola Aragula era sdraiata sul ciglio della strada ed aveva una coperta addosso. I volontari si sono avvicinati in fretta per capire la sua situazione, ma appena hanno messo la mano vicino la sua bocca, si sono resi conto che faceva fatica a respirare.

CREDIT: FACEBOOK

La cucciola era troppo debole e magra. Non aveva la forza necessaria per sopravvivere ed ovviamente, era in pericolo, poiché avrebbe perso la vita in poche ore se non fossero intervenuti.

I ragazzi l’hanno portata in fretta nel rifugio ed il medico, sin da subito, l’ha sottoposta a cure e trattamenti, per farla tornare a stare bene.

La nuova vita di Aragula e la sua trasformazione

Il rifugio non era un posto adatto a lei. Lì dentro c’era troppa confusione, invece questa cagnolina per riuscire a guarire, aveva bisogno di tranquillità ed amore.

I volontari sono riusciti a trovare in fretta una famiglia amorevole disposta a prenderla in affidamento. Aragula era felice di vivere in quell’abitazione, infatti ha fatto una trasformazione incredibile nel giro di poche settimane. Ha guadagnato peso e mostrato a tutti la sua personalità.

CREDIT: FACEBOOK

Non ci è voluto molto tempo prima che quelle persone decidessero di adottarla per sempre. Erano al settimo cielo per averla nella loro vita e non volevano affatto lasciarla andare.