Il lieto fine di Lasagna, la gattina in sovrappeso abbandonata nel rifugio: ha trovato una nuova casa

Una vicenda con un lieto fine è stata resa pubblica sui social nelle scorse settimane. Lasagna, la gattina in sovrappeso abbandonata nel rifugio, ha trovato una nuova casa per sempre. Queste persone hanno deciso di adottarla, perché vogliono donarle il lieto fine che merita e soprattutto le cure di cui ha bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari di ACCT Philly, hanno voluto pubblicare sul loro profilo Facebook, la triste vicenda di questa gatta. Il loro scopo era proprio quello di trovarle dei nuovi amici umani.

Pochi mesi fa, un uomo si è presentato nel loro rifugio, con questa piccola a quattro zampe, tra le sue braccia. Ha detto ai volontari che non poteva più tenerla, poiché la sua situazione era davvero complicata.

A causa del suo peso elevato, Lasagna ha bisogno di cure e soprattutto ha diversi problemi al cuore. Ha bisogno di molti trattamenti e deve anche stare sempre sotto stretta osservazione medica.

CREDIT: FACEBOOK

Lui non voleva questo impegno, per questo ha deciso di abbandonarla. I ragazzi hanno preso subito a cuore la vicenda di questa gattina e sin da subito hanno fatto il possibile per donarle tutto ciò di cui aveva bisogno.

Lasagna nonostante tutto è buona e gentile. Il suo unico desiderio è solo quello di poter ricevere amore ed attenzioni. Ama gli esseri umani ed è sempre andata d’accordo con tutti gli altri gatti del rifugio.

Il lieto fine di Lasagna

CREDIT: FACEBOOK

I volontari sapevano che non potevano tenerla a lungo. Infatti hanno deciso di fare in fretta gli annunci per la sua adozione. Speravano di poterle trovare il lieto fine che merita ogni animale.

La sua storia è diventata presto virale sul web e una coppia del posto, ha deciso di adottarla. Si sono innamorati del suo sguardo e della sua dolcezza. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: CBS PHILLY

Sono andati subito a conoscerla e i ragazzi sono rimasti stupiti dal legame che hanno instaurato nel giro di pochi minuti. Dopo tutti i controlli del caso, Lasagna ha avuto la possibilità di andare finalmente nella sua nuova casa, dove è circondata dall’amore e dalle attenzioni di due amici umani amorevoli.