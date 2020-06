Uomo trova 2 cucciole abbandonate sul ciglio di una strada e le porta in salvo Uomo trova 2 cucciole abbandonate sul ciglio della strada, ma quando si avvicina a loro, capisce che le loro condizioni sono davvero critiche

Era un giorno come un altro, per un uomo che era uscito per fare le sue solite commissioni. Ad un certo punto, mentre stava guidando in una strada di campagna, ha trovato due cucciole abbandonate, che erano in gravi condizioni. Ha deciso di fermarsi subito, per cercare di aiutarle.

Il signore le ha notate mentre cercavano di nascondersi all’interno di un cespuglio e il suo scopo era proprio quello di mettere fine alle loro sofferenze.

Ha cercato di conquistare la loro fiducia e dopo essere rimasto lì per diverso tempo, grazie al cibo, è riuscito a farle avvicinare a lui. È in quel momento che le ha fatte salire nella sua auto.

Le condizioni delle cucciole erano terribili. Erano malnutrite e disidratate a livelli atroci. In più erano affette dalla rogna, infatti non avevano la pelliccia in alcune parti del loro corpo.

Però, il problema più grande era proprio che non riuscivano a fidarsi degli esseri umani. Erano spaventate e tristi. Il loro scopo era quello di fare il possibile per aiutarle e cercare di farle stare bene.

L’uomo le ha portate dal veterinario ed ha capito sin da subito che avevano bisogno di diverse cure mediche. Lui però non aveva la minima intenzione di tirarsi indietro.

Così, mentre le teneva a casa, ha fatto il possibile per farle tornare a stare bene. Le ha chiamate Mia ed Ava. Ogni giorno faceva loro il bagno curativo per la rogna e nel giro di qualche settimane, sono iniziati ad arrivare i primi miglioramenti.

Nel giro di 30 giorni, tutto è cambiato per le cagnoline. Hanno iniziato a fidarsi dei loro amici umani e la loro trasformazione è stata del tutto incredibile. La famiglia ha instaurato un legame speciale con entrambe ed è per questo, che hanno deciso di adottarle per sempre.

Sono state trovate abbandonate sul ciglio di una strada, ma grazie all’amore ed alle cure, il loro destino è cambiato. Condividete questa storia con i vostri amici!