Lo scorso 20 ottobre, una volontaria chiamata Lindsey Heaney ha trovato 7 cuccioli abbandonati sul ciglio di una strada. Tuttavia, dopo averli portati nel rifugio, il medico ha scoperto che erano affetti da un virus grave ed incurabile. Quattro di loro hanno perso la vita.

L’abbandono è ormai all’ordine del giorno. Negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro praticamente impossibile.

Le persone crudeli e malvagie invece di lasciare i loro cani nei rifugi, preferiscono lasciarli in strada. Ogni volta questi piccoli a quattro zampe sono vittime di traumi, quasi impossibili da dimenticare. Alcuni perdono la vita in poco tempo.

Lindsey era uscita dalla sua abitazione per fare delle commissioni. La ragazza ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, infatti ha deciso di essere una volontaria per il rifugio della sua città.

Ad un certo punto, mentre era in auto, ha ricevuto una chiamata per questi 7 cuccioli abbandonati sul ciglio di una strada. Erano dentro una scatola di cartone, senza nulla che potesse tenerli al caldo. La loro vita era in grave pericolo.

Lindsey non ha esitato nemmeno un secondo ed è presto andata a vedere la situazione. I cagnolini, viste le condizioni, erano soli, tristi e spaventati. Non poteva lasciarli in quel posto.

La scoperta della malattia dei 7 cuccioli abbandonati

Per questo li ha portati nel rifugio, il medico li ha sottoposti ad un’accurata visita ed è proprio in quel momento che l’uomo ha fatto la terribile scoperta. I piccoli erano affetti da parvovirus, una condizione grave che colpisce il tratto intestinale.

Non esiste una cura precisa, ma l’unica cosa che potevano fare era tenerli idratati ed aiutarli con diversi trattamenti. Ecco il video della vicenda di seguito:

Quattro cuccioli, viste le loro condizioni disperate, non ce l’hanno fatta. Purtroppo hanno perso la vita pochi giorni dopo essere arrivati nel rifugio. Gli altri 3 ora stanno molto meglio e i ragazzi sono in cerca della casa perfetta per loro. Speriamo arrivi prima di Natale.