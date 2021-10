Le immagini si sono diffuse sul web dall’Arizona. Avete mai sentito parlare di gamberetti dinosauro a tre occhi? Le strane creature sono emerse da uno stagno, dopo un acquazzone torrenziale estivo. Uno stagno che si è formato in un parchetto del Wupatki National Monument.

Coloro che li hanno notati per primi, hanno inizialmente pensato che si trattasse dei classici girini. Ma quegli animaletti erano troppo strani e bizzarri. Dopo i dovuti accertamenti, è stato stabilito che si trattava di gamberetti dinosauro a tre occhi, meglio conosciuti con il nome triops. Dei veri e propri fossili viventi.

Gli esperti hanno spiegato che le loro uova rimangono dormienti per interi decenni. Una volta che si schiudono nell’acqua, gli animali crescono in modo molto veloce e raggiungono la massima lunghezza di 4,5 cm.

Il ranger del parco, il signor Lauren Carter, ha voluto raccontare la loro incredulità alla vista di quei gamberetti.

Un visitatore è venuto da me e mi ha detto che c’erano dei girini in una pozza. Così sono andato a vedere. Ne ho raccolto uno con la mano, l’ho guardato e ho pensato: ‘Ma che cos’è?’ Non ne avevo idea. Mi sono documentato e ho capito che in quel campo c’erano delle uova di quegli animali preistorici e che l’acqua le aveva fatte schiudere.