La polizia trova cane chiuso nel bagagliaio di un’auto: la giustificazione del proprietario Trovato cane chiuso in un bagagliaio: quello che doveva essere il suo amico umano, ora è stato denunciato

Poche settimane fa, la polizia di Marsiglia, in Francia, ha ricevuto una segnalazione su un’auto che aveva qualcosa di strano e quando sono andati a controllare, hanno trovato un cane chiuso nel bagagliaio. Era lì da gennaio ed il suo proprietario, quando è stato convocato, ha dato una giustificazione sconcertante. Tutti sono rimasti sconvolti.

Tutto è iniziato quando le persone del quartiere hanno iniziato a sentire i pianti disperati del cucciolo. Inizialmente non riuscivano a capire da dove provenissero.

Poco dopo, però, quando hanno scoperto che era all’interno di quel veicolo, hanno deciso di allertare subito le forze dell’ordine, per liberarlo e per donargli la seconda possibilità di vita che meritava.

Gli agenti, vista la situazione, si sono recati subito sul posto e quando hanno trovato il cagnolino, sono rimasti sconvolti. Era rimasto chiuso in quello buco, stretto e scuro per molte settimane ed aveva bisogno di diverse cure mediche.

In più hanno scoperto che era malnutrito e disidratato a livelli atroci. Dopo pochi minuti, sono riusciti a trovare il titolare dell’automobile e l’hanno subito portato in caserma, per fare tutti accertamenti del caso.

L’uomo, che lavora come guardia di sicurezza, sull’accaduto ha detto che quel cane era chiuso nella sua auto da gennaio. Per lui era solo un oggetto di lavoro e per questo motivo, non gli ha mai dato un nome.

Gli agenti sono rimasti sconvolti dalla sua giustificazione ed infatti il ragazzo è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali e dovrà comparire davanti al giudice per rispondere delle sue accuse.

Il cagnolino, invece, è stato portato in una clinica veterinaria, dove un medico, con l’aiuto dei volontari si sta occupando di lui. È stato chiamato Storm e tra poco tempo, faranno gli annunci per la sua adozione, per permettergli di avere la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

I maltrattamenti e la crudeltà sugli animali sono una piaga sempre più diffusa, ma la polizia sta facendo il possibile per riuscire a combatterla.