Una straziante vicenda è avvenuta diverso tempo fa. Il protagonista è un cucciolo di soli 9 mesi chiamato Kevin, che si è trovato a vivere un’esperienza triste e drammatica. L’hanno trovato abbandonato e con alcune ossa del bacino rotte.

CREDIT: FACEBOOK

Episodi simili sono davvero brutti e difficili anche solo da raccontare. Nessuno di noi riesce ad immaginare il dolore e lo strazio che ha vissuto questo cucciolo.

Un uomo che vive in città, aveva deciso di andare a fare una passeggiata per le colline. Lo faceva quasi tutti i fine settimane e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, in quell’occasione ha notato che c’era qualcosa di strano vicino al piccolo ruscello. Inizialmente non riusciva a capire bene, ma quando si è avvicinato ha fatto la scoperta drammatica.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo ha trovato il cucciolo che era a terra, non riusciva ad alzarsi ed il suo sguardo era sofferente. Ha provato a prenderlo in braccio per portarlo in salvo, ma probabilmente gli ha fatto male e Kevin lo ha attaccato.

Il signore sperava di riuscire a salvarlo da solo, ma vista la situazione è stato costretto a chiedere l’intervento dei volontari di DAR Animal Rescue.

La strada per la guarigione del piccolo Kevin

I ragazzi quando hanno saputo della condizione di questo cane, sono presto intervenuti. Sono andati sul posto in pochi minuti. Hanno portato tutte le attrezzature necessarie per aiutarlo.

Kevin in un primo momento era diffidente nei loro confronti, ma quando ha capito che erano lì solo per aiutarlo, si è lasciato andare. Il suo desiderio era solo che qualcuno mettesse fine alle sue sofferenze.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo nei suoi primi 9 mesi di vita, ha vissuto qualcosa di davvero triste e straziante, ma per fortuna ora si sta riprendendo. Ha subito diversi interventi e a breve anche lui tornerà a stare bene.

