Una commovente storia è stata pubblicata sui social negli ultimi mesi. Il protagonista è un dolce Beagle, chiamato Boone, che purtroppo all’inizio della sua vita, ha incontrato delle persone molto cattive. Ora è diventato famoso sul web e tutti sono felici, per il suo bellissimo lieto fine.

Una famiglia ha adottato questo dolce cagnolino, molti anni fa. Lo hanno sempre tenuto legato nel giardino della loro abitazione e nonostante il freddo, la pioggia e la neve, non gli hanno mai permesso di entrare in casa.

Molto spesso si dimenticavano anche di dargli acqua e cibo. Lo trascuravano e non avevano la minima intenzione di prendersi cura di lui. Purtroppo un giorno, ha avuto un grave incidente e a quel punto, quelli che dovevano essere i suoi amici umani, hanno deciso di abbandonarlo.

Boone era stato investito da una macchina e quelle persone, lo hanno lasciato soffrire sul ciglio della strada. Una signora quando lo ha visto in quelle condizioni, ha avvisato in fretta il rifugio della città e i volontari sono andati subito sul posto.

La situazione del piccolo Boone era davvero critica. Il medico ha scoperto che doveva sottoporlo ad un intervento di amputazione di entrambe le zampe posteriori, ma la sua strada per la guarigione era molto lunga. Aiutarlo non sarebbe stato affatto semplice.

Tanya e Charlie Diable, appena sono venuti a conoscenza della sua triste storia, hanno deciso di adottarlo. Volevano donargli tutte le cure e le attenzioni che non aveva mai ricevuto.

Il lieto fine di Boone

I suoi nuovi amici umani, sin da subito, hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarlo. Dopo l’operazione gli sono rimasti vicino, per tutto il periodo di convalescenza e subito dopo hanno acquistato una sedia a rotella su misura per lui.

Boone è diventato una vera star del web. Tutti lo conoscono proprio per i Papillon che indossa e le sue foto sono diventate presto virali. La sua amica umana, ha deciso anche di scrivere anche un libro, intitolato “Bow Tie Boone”. Tutti i proventi saranno donati proprio al rifugio della città. La donna ha raccontato:

