La protagonista di questa storia è una gatta di nome Phoebe. Quando aveva 2 anni, la micia è scomparsa dalla sua abitazione e da quel giorno nessuno ha avuto più notizie. Era il 2001 e, nonostante la sua umana Christine Ball l’abbia cercata per mesi e mesi in ogni parte della città, alla fine ha dovuto rassegnarsi.

Oggi, dopo 20 anni, quella stessa donna ha ricevuto una chiamata incredibile. I volontari dell’associazione Rspca hanno trovato la sua gatta mentre vagava in un campo situato a circa 11 km dalla sua abitazione.

Un passante aveva deciso di raccoglierla dalla strada di portarla al rifugio dell’associazione. Le sue condizioni di salute non erano delle migliori e quell’uomo voleva fare la sua parte per aiutarla. Durante la visita medica, dal microchip è venuto fuori proprio il nome di Christine.

Anche i volontari erano increduli davanti alla storia di quella gatta. Era scomparsa da 20 anni e finalmente poteva riabbracciare la sua adorata mamma umana.

Purtroppo, la gatta è arrivata alla nostra struttura in condizioni davvero gravi. Dopo la visita veterinaria, le è stato diagnosticato un tumore al cervello. Non c’è nulla che si possa fare, se non mettere fine alle sue sofferenze ed addormentarla per sempre.