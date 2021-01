Tutti erano nel panico, la casa era in fiamme, quando all’improvviso hanno visto quella testolina sbucare: “Si è buttato dalla finestra”

Il salvataggio di un gatto durante un incendio in un'abitazione: il video diventa virale

L’incredibile video del salvataggio di questo gatto, arriva da Harlem, New York. Dopo una chiamata su un appartamento in fiamme, i soccorritori si sono precipitati sul posto. Le fiamme avevano avvolto ogni stanza e fortunatamente, non c’erano esseri umani nell’abitazione. Ciò che però nessuno poteva immaginare, era che un gatto stesse cercando di scampare alla morte.

Credit: The Independent / Youtube

Durante l’intervento per spegnere l’incendio, le forze dell’ordine e i vicini hanno notato la testolina di un gatto, sbucare da una finestra. Un siriano dal pelo arancione, spaventato da ciò che stava accadendo. Ha cercato una via di fuga ed ha scelto di gettarsi dalla finestra della casa.

Fortunatamente, il felino è riuscito a sopravvivere all’impatto. Il suo pelo era annerito, ma ben presto ha trovato conforto tra le braccia dei soccorritori.

Credit: The Independent / Youtube

È stato portato d’urgenza al rifugio di animali della città, dove i volontari e una squadra di veterinari, gli hanno garantito le cure necessarie per l’inalazione da fumo.

Pochi secondi dopo il salto del gatto, le fiamme sono esplose dalla finestra. Se avesse aspettato ancora, sarebbe morto.

Questo il racconto di tutti coloro che hanno assistito alla scena.

Credit: The Independent / Youtube

Dopo la vicenda, sette persone sono rimaste ferite, tra cui anche due poliziotti. Sembrerebbe che il residente di quell’appartamento, abbia appiccato il fuoco volontariamente, quando due agenti si sono presentati da lui con un ordine restrittivo.

Il video del salvataggio del gatto

Credit: The Independent / Youtube

Alcuni dei vicini hanno ripreso il salto del gatto e il suo successivo salvataggio in un video, che hanno poi diffuso sui social. Nel giro di poco tempo, ha raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni e si è diffuso in tutto il mondo.

Dalle immagini, si vede il momento esatto in cui il gatto decide di saltare dalla finestra e la folla che rimane a guardare preoccupata. I poliziotti si posizionano sotto la finestra, per cercare di prendere l’animale al volo.