Secondo voi, è importante sapere quali sono le funzioni del pancreas? La risposta è si, visto che il pancreas è un organo molto importante che ha il compito di far si che il corpo funzioni in modo corretto. Anche nei cani, accade la stessa cosa. Andiamo a vedere i suoi compiti più nel dettaglio.

Le cellule endrocrine. Queste cellule producono ormoni che regolano i livelli di zucchero nel sangue: insulina e glucagone. Quando i livelli di glucosio nel sangue diventano elevati, il pancreas rilascia l’insulina, che entra nel circolo sanguigno come se fosse una chiave. Una chiave che permette al glucosio di entrare nelle cellule, che a loro volta, a seconda delle richieste del corpo, lo useranno o lo depositeranno come riserva.

Anche quando la glicemia è troppo bassa, il pancreas rilascia glucagone nel flusso sanguigno.

Quando la parte endocrina del pancreas non funziona, cosa succede? In questo caso ci troviamo davanti una malattia molto conosciuta: il diabete di tipo 1. Un cane che soffre di questo diabete, ha bisogno di una terapia insulinica per sopravvivere. Così come ha bisogno di periodici test e visite veterinarie.

Funzione esocrina del pancreas

Le cellule esocrine. Questo tipo di cellule, producono gli enzimi digestivi che scompongono gli alimenti nell’intestino tenue per l’assorbimento dei nutrienti. Quali sono?

Gli enzimi dell’amilasi scompongono gli amidi. Enzimi proteasi scompongono le proteine. Enzimi lipasi scompongono i grassi.

Quando il pancreas non svolge correttamente il suo compito, un amico a quattro zampe è suscettibile verso malattie come la pancreatite. Si tratta di un’infiammazione del pancreas dovuta agli enzimi digestivi che si attivano nel pancreas. Questa condizione, per il nostro Fido, è molto dolorosa e richiede l’aiuto del veterinario. Quest’ultimo, dopo la visita, valuterà i farmaci da prescrivere e quale dieta dovrà seguire il cane.

Quando un cane ha il diabete, si consiglia sempre una dieta a basso contenuto di grassi.