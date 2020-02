Tuukka, il gattino che pensa di essere un cane (Video) La storia di Tuukka, il gattino che, grazie all'amicizia con il cane Brady, si è convinto di essere un cane : il video della loro splendida e unica amicizia

Tuukka è il gattino protagonista della storia e del video di oggi ed è un felino che pensa di essere un cane. La storia di Tuukka è la storia di un felino che ha trovato nell’amicizia con un cane la sua salvezza e la sua felicità.

Una di quelle storie che dunque riescono a dimostrarci che la credenza che vede cani e gatti come acerrimi nemici altro non è che un antico mito da sfatare. Perché con i giusti accorgimenti, non solo cane e gatto possono andare d’accordo, ma possono addirittura stringere rapporti di amicizia speciali e unici. Noi ad esempio vi abbiamo parlato della storia del gatto che dà conforto ad un cane ansioso quando il proprietario non c’è.

E anche la storia di Tuukka è la storia di una bellissima amicizia tra Fido e Micio. Tuukka è il felino, mentre il cane si chiama Brady. Entrambi sono gli animali dei coniugi Choquette, Taryn e Jenna. I due proprietari amano dire che hanno due cani e non un cane ed un gatto.

Questo perché il felino è letteralmente cresciuto insieme a Brady e ormai si comporta proprio come un cane. Era il lontano 2015 quando la famiglia Choquette trovò Tuukka su un albero. Il piccolo aveva appena un mese e probabilmente aveva perso la madre.

E così i due coniugi decisero di adottarlo, un po’ preoccupati della reazione del loro cane Brady all’arrivo di un nuovo inquilino. I primi giorni, infatti, Tuukka se ne stette dentro una stanza inaccessibile a Brady. Cane e gatto erano separati solo da un vetro.

Entrambi, però, si mostrarono fin da subito attratti l’uno dall’altro. Si guardavano attraverso il vetro, “toccandosi” con i due nasini. E così Jenna e Taryn decisero di farli incontrare. E fin dal loro primo incontro fu amore a prima vista.

Brady prese Tuukka sotto la sua ala protettiva, insegnandogli a bere, a mangiare e facendo tutto ciò che una madre fa con i suoi cuccioli. E così il felino è cresciuto con gli insegnamenti del cane e alla fine ha iniziato a comportarsi proprio come un cane. Ecco dunque il video del cane Brady e di Tuukka, il gattino che pensa di essere un cane.

