Ty è un pit bull che vive in un rifugio ed è diventato famoso per il suo incredibile talento di scassinatore di box! Ecco il video

Oggi vi raccontiamo la storia del pit bull Ty, diventato famoso sui social grazie al suo incredibile e allo stesso tempo sconcertante talento.

Il cucciolo vive in un canile insieme a suo fratello Dilly. Il volontario Patrick si prende quotidianamente cura di loro, dal giorno dell’abbandono. E continuerà a farlo finché non riuscirà a trovare una casa perfetta per entrambi.

Patrick ha voluto pubblicare un video sui social network per mostrare a tutti il talento di Ty. Lui stesso ancora non riesce a credere al fatto che ci riesca davvero. Nemmeno dopo averlo visto più e più volte e dopo aver filmato la scena come prova!

Ty e Dilly amano correre e giocare insieme, liberi nello spazio esterno del rifugio. Purtroppo non è sempre possibile e quando i ragazzi sono indaffarati, devono per forza chiuderli nei loro box.

Il pit bull però non è disposto a stare alla loro imposizione, così ha trovato un modo incredibile per scassinare il cancello del suo box. Ty riesce a far girare la lingua attorno al lucchetto ermeticamente sigillato. Con alcuni colpi di scena strategici, il cucciolone riesce poi a sbloccare il blocco superiore e infine, a far scorrere e aprire il secondo lucchetto in basso. E tutto nel giro do pochissimo tempo!

Guardate il video con i vostri occhi:

Patrick è sconcertato dalle sue abilità da professionista di Pit Bull artista della fuga.

Non riesco nemmeno ad arrabbiarmi o a sgridarlo quando lo fa. Forse perché lo trovo incredibile e allo stesso tempo divertente! Ty è un cane abbastanza intelligente da pianificare una rapina e farla franca!

Il video pubblicato dal volontario è diventato virale sui social network e in pochi giorni ha raggiunto ogni parte del mondo! Potete soltanto immaginare i commenti increduli degli utenti. Ty vuole giocare con suo fratello e nessuno glielo può impedire!