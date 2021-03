Tyrion non ce l’ha fatta. Il cane salvato dalle grinfie dei tre ragazzini che volevano impiccarlo, è morto in clinica

Non ce l’ha fatta il povero Tyrion, si è spento nella clinica veterinaria due giorni dopo il salvataggio. Tanta la rabbia sui social dopo il racconto della sua storia, arrivata da Gela (Sicilia).

Tre minori hanno cercato di impiccare il pitbull con una corda arancione, vicino ai binari del treno. La stazione di Gela è ormai un luogo frequentato da persone poco raccomandabili, dove ci sono solo baracche abbandonate. Una residente della zona, dopo aver visto la scena dalla finestra, ha iniziato ad urlare ed ha allertato i soccorsi.

Grazie alle sue grida, i tre ragazzini se la sono data a gambe, lasciando in pace Tyrion. A raccontare la storia sul web, una volontaria di nome Giulia Cassaro. Dopo essere giunta sul posto, ha ripreso le immagini del povero randagio terrorizzato.

A seguito dell’intervento dell’associazione animalista Vita Randagia Onlus, il cagnolino è stato portato in una clinica veterinaria. Purtroppo, è risultato essere affetto da Parvovirosi. Si tratta di una malattia infettiva conosciuta anche come gastroenterite virale e che, purtroppo, spesso può essere letale.

Dopo due giorni dalla vicenda, è arrivata un’altra tristissima notizia. Le ultime foto del cucciolo attaccato alla flebo, accompagnate dalle parole: “Tyrion non ce l’ha fatta. Sconfitto dalla virosi”.

Il povero pitbull è volato sul ponte dell’arcobaleno, accompagnato dalle carezze di quegli angeli che gli hanno salvato la vita. Ha conosciuto la cattiveria di tre ragazzini che non sapevano come combattere la noia e che avevano scelto di fargli del male. E poi, ha conosciuto l’amore, le mani amorevoli di coloro che non lo hanno abbandonato fino al suo ultimo respiro.

Le parole del Sindaco di Gela dopo la morte di Tyrion

Dopo quanto accaduto, anche il Sindaco di Gela ha voluto spendere qualche parola per Tyrion: