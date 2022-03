La guerra che è scoppiata in Ucraina negli ultimi tempi sta portando a molti problemi. Una volontaria chiamata Oleana, solo pochi giorni fa ha salvato la vita di 8 cuccioli che erano stati abbandonati dalla loro mamma. Era spaventata dal rumore ed è fuggita via.

CREDIT: YOUTUBE

Tante persone sono riuscite a scappare dal paese, ma non tutti hanno deciso di portare i loro animali domestici. Di conseguenza il randagismo è aumentato notevolmente.

Una donna chiamata Svetlana appena ha avuto la possibilità di uscire dalla sua cantina, ha notato 8 poveri cagnolini che piangevano e cercavano la loro mamma. Lei non poteva fare molto per aiutarli.

Tuttavia, ha deciso di donargli un po’ di latte, con la speranza che si sarebbero calmati. La stessa signora la mattina successiva è tornata a controllarli, ma sin da subito si è resa conto che la madre era scomparsa.

CREDIT: YOUTUBE

La randagia, spaventata dal rumore delle esplosioni, è fuggita e non ha portato con sé i suoi figli. Di conseguenza, sapendo che non potevano ancora vivere in quello stato, Svetlana ha deciso di allertare una sua amica.

Oleana è una volontaria che ha scelto di non andare via dalla sua città, perché vuole aiutare tutti i cani che ne hanno più bisogno. Fa volontariato da ormai diversi anni con l’associazione di Love Furry and Friends.

Il salvataggio degli 8 cuccioli abbandonati dalla loro mamma

CREDIT: YOUTUBE

La ragazza è presto andata da loro. In un momento di tranquillità, è riuscita a portarli nel rifugio, affinché potessero ricevere tutte le cure di cui hanno bisogno.

Il medico dopo l’accurata visita ha scoperto che hanno circa 4 settimane di vita. Sono troppo piccoli per stare lontano dalla mamma, ma ora stanno facendo il possibile per riuscire ad aiutarli. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

I cuccioli al momento sono ancora nel rifugio e poco alla volta stanno crescendo e stanno tornando a stare bene. Il lavoro di Oleana è da ammirare, perché sta dimostrato un grande coraggio per questi poveri animali, che ne hanno più bisogno.