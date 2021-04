Al funerale del Principe Filippo, accadrà una cosa mai vista nella storia della monarchia britannica: come e dove seguire la funzione in Tv

Domani, sabato 17 aprile 2021, sarà un giorno molto doloroso per tutto il Regno Unito. Alle ore 15:00 locali, infatti, si svolgeranno i funerali del Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Di seguito tutte le informazioni tecniche riguardanti la funzione religiosa, che prevedranno una svolta epocale nella storia della monarchia britannica.

Lo scorso 9 aprile, il Principe Filippo, Duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II, è morto all’età di 99 anni. A soli due mesi dal compimento del 100esimo anno di vita.

Domani, sabato 17 aprile, alle ore 15:00 locali (16:00 in Italia, ndr), si svolgerà il funerale del Principe consorte. La funzione si terrà nella cappella di San Giorgio situata nella tenuta del Castello dei Windsor.

Il feretro sarà trasportato su una Land Rover modificata appositamente per l’occasione, come disposto dallo stesso Principe. L’auto compirà il breve tragitto dalla residenza alla cappella, seguito da un corteo guidato dal Principe Carlo, figlio di Filippo e della Regina e prossimo erede al trono d’Inghilterra. La Sovrana, invece, aspetterà l’arrivo di suo marito e del corte direttamente nella cappella.

Al funerale, come disposto dalle attuali norme anti Covid-19, parteciperanno non più di 30 persone, tra cui anche il principe Harry, giunto appositamente dagli Stati Uniti.

È invece arrivata la conferma che Megan Markle non sarà presente alla funzione. La coniuge di Harry, è rimasta in America per via del suo attuale avanzato stato di gravidanza.

Il funerale del Principe Filippo segnerà anche un’altra svolta nella storia della monarchia britannica. La decisione è stata presa proprio dal Duca di Edimburgo e prevede che nessuno della famiglia reale dovrà indossare le alte uniformi con le quali siamo soliti vederli in situazioni ufficiali come questa.

Come e quando assistere al funerale del Principe Filippo

Come anticipato, nella cappella di San Giorno potranno entrare non più di 30 persone, accuratamente selezionate dal Principe stesso mentre era in vita.

Nella struttura, però, saranno ammesse anche le telecamere dei media, che divulgheranno le immagini in ogni parte del mondo.

In Italia, sarà possibile seguire il funerale in diretta, alle ore 16:00, su Sky Tg 24 e su Rai 1. Su quest’ultima rete, ad occuparsene sarà Marco Liorni durante una puntata di ItaliaSì. La cerimonia dovrebbe andare in onda anche su RaiNews24.