Un evento drammatico è avvenuto diverso tempo fa. Un gruppo di volontari sono arrivati per salvare la vita di un povero cucciolo, chiamato Sprinkles, che era stato aggredito da un animale selvatico. La sua situazione era davvero critica ed infatti hanno dovuto lavorare a lungo per cercare di guarire le sue ferite.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo il randagismo è una piaga sempre più diffusa. I cani solitamente sono lasciati a vivere sulle strade a badare a sé stessi, senza che nessuno si possa occupare di loro.

Il piccolo Sprinkles viveva come randagio per le strade di una città in India. Alcune persone si occupavano di lui, ma la notte era costretto a trovare da solo un posto in cui poter dormire.

Una sera, purtroppo, non è riuscito a trovare un rifugio sicuro ed infatti è stato aggredito da un animale selvatico. Solo la mattina seguente, alcuni passanti si sono resi conto della criticità della sua condizione.

CREDIT: FACEBOOK

Proprio per questo, hanno allertato in fretta i volontari della Animal Aid Unlimited, che sono arrivati sul posto tempestivamente. Sprinkles era spaventato e sofferente, ma aveva capito che quelle persone, in realtà, erano lì solo per aiutarlo.

Per mostrare la sua gratitudine, ha provato ad alzare leggermente la testa, ma a causa delle ferite riportate, non è proprio riuscito a muoversi. Vederlo era davvero straziante per tutti.

La lunga guarigione di Sprinkles

CREDIT: FACEBOOK

I volontari lo hanno portato in fretta nel loro rifugio e sin da subito, lo hanno sottoposto a cure antibiotiche e trattamenti. Il veterinario, inoltre, lo ha anche sottoposto ad una delicata operazione.

Grazie a tutto l’amore e alle cure di queste persone meravigliose, è riuscito a riprendersi in fretta. I ragazzi sono anche riusciti a trovare una famiglia disposta ad adottarlo ed il cucciolo, quando li ha visti, è praticamente saltato tra le loro braccia. Ecco il video della sua storia di seguito:

Sprinkles ora vive nella sua nuova casa, circondato da amici umani dolci ed amorevoli. Ognuno di loro fa il possibile per renderlo felice, ma soprattutto per farlo sentire amato e protetto.