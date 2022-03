L'intervento di un dolce cane per salvare la vita di un povero vitello nato al freddo e troppo debole per riuscire a sopravvivere da solo

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un vitello, nato a temperature sotto lo zero durante una tempesta invernale, il giorno di San Valentino.

Quando la famiglia se n’è resa conto, ha portato il povero animale che se ne stava immobile e debole, all’interno dell’abitazione. È stato allora che il cane di famiglia ha iniziato a prendersi cura del vitello.

Il cucciolo, guidato da suo istinto naturale, si è perfino preoccupato di accoccolarsi al nuovo nato, così da riportare la sua temperatura alla normalità.

Valentine, così quelle amorevoli persone hanno deciso di chiamare il vitello, ha iniziato poco dopo a sentirsi meglio e anche ad emettere qualche verso.

Il nostro cane è rimasto al suo fianco finché non è stato certo che si fosse completamente ripreso. Quando Valentine è riuscito a stare in piedi da solo, ci siamo preoccupati di portarlo fuori per farlo riunire con la sua mamma e vedere se si sarebbero riconosciuti.

La famiglia ha ripreso l’intero salvataggio e la successiva riunione in un video, che ha poi pubblicato sui social network.

In poco tempo il filmato ha raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni. Tante persone si sono commosse nel vedere come degli esseri umani possano dare amore e possano prendersi cura anche di un altro animale, diverso da un cane o da un gatto.

Forse, se non fosse stato per loro e per quel meraviglioso amico a quattro zampe, il vitello sarebbe morto.

Ora invece, come mostrano le stesse immagini, ha ritrovato la sua mamma e potrà crescere sano e in salute.

Il piccolo vitello non si dimenticherà mai di quelle persone così gentili, di quella casa calda e di quel cane che si è preso cura di lui proprio come se fosse la sua mamma. Il piccolo vitello ha avuto la fortuna di conoscere l’amore sin dalla nascita.