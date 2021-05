Ci troviamo troppo spesso a raccontarvi di episodi terribili di cattiveria umana verso gli animali. Gesta meschine da parte di qualcuno senza cuore che mettono a serio rischio la vita dei nostri amici a quattro zampe. Oggi no, però. Oggi vi vogliamo narrare di un gesto eroico messo a punto da un insieme di persone sconosciute tra loro, ma con un obiettivo comune, quello di salvare la vita ad un povero cucciolo in difficoltà.

La vicenda è accaduta ad Antalya, una città sulle coste mediterranee della Turchia, ma ha ben presto fatto il giro di tutto il mondo. Quando le leggerete e vedrete le immagini, capirete certamente il perché.

Un cagnolino dal pelo marrone era finito per sbaglio all’interno un un canale artificiale d’acqua che attraversa la città. Le pareti ripide e viscide dei margini del fiumiciattolo non permettevano in nessun modo a quel povero peloso di sfuggire dalla morsa dell’acqua gelida. Probabilmente, sarebbe annegato nel giro di pochissimo tempo.

Fortunatamente, però, un buon samaritano che si trovava a passare da quelle parti lo ha notato e ha deciso che doveva fare qualcosa per aiutarlo. Il problema era che da solo non poteva fare nulla.

In quell’esatto momento è successa la magia. Altri passanti, richiamati all’attenzione dal primo uomo, si sono avvicinati per vedere cosa stesse succedendo.

Dopo pochi istanti, tutti insieme, quegli uomini hanno escogitato un piano per raggiungere quel cucciolo e provare a salvargli la vita.

La catena umana per salvare il cucciolo

Il primo si è aggrappato al passamano situato in cima al margine del fiume. Gli altri, creando una vera e propria catena umana, sono riusciti ad arrivare fino al pelo dell’acqua.

Avevano paura che il cagnolino, spaventato, non gli avrebbe permesso di avvicinarsi a lui. Invece, capendo le buone intenzioni di quegli angeli, il cane ha collaborato da subito al suo salvataggio.

In pochi minuti, il tenero cucciolo era fuori pericolo sula terra ferma.

Non si hanno notizie riguardo a ciò che è successo dopo. Non è noto se si trattasse di un randagio o di un domestico fuggito da chissà dove. Alcuni, dopo aver visto il video su internet, hanno affermato che, alla fine, uno dei soccorritori improvvisati si è affezionato a quel cucciolo a tal punto da adottarlo e portarlo a casa.

Di questo non c’è certezza, ma ciò che è sicuro è che i nostri cuori sono tutti un po’ più gonfi di orgoglio e di felicità per come è andata a finire questa particolare vicenda.