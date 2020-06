Un mastino napoletano ha partorito 21 cuccioli: cucciolata record Mastino napoletano ha partorito 21 cuccioli, un team di medici ha dovuto eseguire un delicato intervento

Una notizia incredibile è venuta fuori nelle scorse ore, un mastino napoletano ha dato alla luce ben 21 cuccioli. Un parto record, che ha costretto anche i veterinari ad un delicato intervento, per riuscire a salvare la vita della mamma. La cagnolina ha superato i record in Australia.

Shadow, questo è il nome del cane, era in dolce attesa e la sua famiglia non vedeva l’ora di poter conoscere i suoi piccoli. La gravidanza stava procedendo tranquillamente.

Quando è arrivato il momento del parto, però, è accaduto qualcosa di terribile. Dopo che ha dato alla luce 4 cuccioli, si è completamente bloccata per ore.

La sua amica umana, ovviamente, era molto preoccupata ed è proprio per questo che ha deciso di portarla d’urgenza nella clinica veterinaria. La dottoressa Patrycja Zimmerman, di Emergency Service Underwood in un’intervista ha raccontato:

“Dopo 4 ore di inattività e la morte di un cucciolo, la proprietaria ha deciso di portarla da noi, temeva per il peggio. Abbiamo effettuato immediatamente le radiografie, per vedere se c’erano altri piccoli in arrivo.

È proprio in quel momento che abbiamo scoperto che ne restavano più di 10. Dopo aver controllato i battiti cardiaci dei cuccioli, abbiamo pregato affinché andasse tutto per il meglio, sia per loro che per la loro mamma!”

Il parto non è stato affatto semplice, infatti la cagnolina è stata seguita da un team di medici esperto. È stata sottoposta ad un cesareo e subito dopo ad un’ovarioisterctomia, ovvero la rimozione di tutti gli organi riproduttivi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Grazie al delicato intervento, sono venuti fuori altri 17 cuccioli, per un totale di 21. Purtroppo 3 di loro non sono riusciti a sopravvivere e questo ha spezzato il cuore della loro amica umana. Questo parto ha superato tutti i record in Australia. Mentre quello mondiale è stato detenuto nel 2004, da un altro mastino napoletano, che ha dato alla luce ben 24 cuccioli.

Ora Shadow e i suoi piccoli sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, affinché possano riprendersi e tornare a stare bene, dopo ciò che hanno subito, per poter stare insieme!