Un professore e due suoi alunni trovano una soluzione geniale per aiutare una cagnolina paralizzata

La storia di oggi ha come protagonista una cagnolina di razza Yorkshire di nome Daisy. La cucciola, in passato, era stata coinvolta in un litigio con un altro cane molto più grande di lei, che l’aveva gravemente ferita. Portata in una clinica veterinaria, i volontari l’hanno curata e messa nella lista per le adozioni.

Credit: Dana Meeks – Facebook

Sebbene gli splendidi volontari e il veterinario avessero fatto di tutto pur di farla guarire completamente, i danni riportati alle zampe posteriori erano troppo gravi, tanto da renderla paralizzata nella parte posteriore del suo corpicino.

Il suo animo era tranquillo. La sua vitalità era immutata, ma quando provava a correre o semplicemente a camminare, non poteva far altro che trascinare il suo bacino e le sue zampette con estrema fatica.

Venuta a conoscenza della sua storia, una splendida donna di nome Dana Meeks, ha deciso di adottarla e di portarla a casa con lei. L’intenzione della donna era quella di migliorare la vita di quella povera cucciola. Per farlo, ha deciso di raccontare la sua storia su internet, con la speranza che qualcuno avesse la soluzione giusta per aiutarla.

La svolta nella vita della piccola Daisy

Tra le migliaia di persone che si sono imbattute nei post pubblicati da Dana, è capitato anche un Professore di un liceo della città, che tiene corsi di matematica e di stampa di oggetti in 3D. Lui, intenerito dalla dolce Daisy, ha deciso di contattare la donna e di esporle un’idea che gli era venuta in mente.

Il Professore, con l’aiuto di due suoi studenti, hanno progettato e stampato tutti i componenti per costruire una meravigliosa sedia a rotelle per cani.

Quando io e i miei alunni abbiano visto quella cagnolina trascinare le sue povere zampette in quel modo, abbiamo deciso che dovevamo fare assolutamente qualcosa per lei.

C’è voluto molto impegno e diverse ore di lavoro, ma alla fine i tre sono riusciti a costruire una sedia perfetta per Daisy.