Un grave episodio di abbandono è stato pubblicato sui social negli ultimi giorni. Un ragazzo chiamato Aaron Kinsel ha trovato una cagnolina abbandonata dentro uno zaino. L’ha chiamata Tipper e quando sarà dimessa dal clinica, la porterà a vivere nella sua abitazione. Si sta occupando di lei e di tutte le cure di cui ha bisogno.

CREDIT: TWITTER

Tutto è iniziato in una mattina come le altre, in un quartiere di Cincinnati. In giro non c’era nessuno e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

All’improvviso, il ragazzo ha notato uno strano zaino sul ciglio della strada. Avrebbe potuto gettarlo direttamente nel camion, senza soffermarsi troppo a guardare. Ma nel momento in cui si è avvicinato, ha notato che c’era qualcosa di strano.

Ha visto che all’interno c’era qualcosa che si muoveva. Appena lo ha aperto, ha fatto una scoperta terribile, che lo ha sconvolto. Non si era mai trovato davanti ad una scena simile!

CREDIT: TWITTER

Aaron ha visto che dentro quella borsa, c’era una cucciola abbandonata. Si vedeva che aveva solamente poche settimane di vita, ma aveva già vissuto in un inferno. Era anche ferita e in condizioni disperate.

Il ragazzo sapeva che non poteva lasciarla, altrimenti avrebbe perso la vita. Infatti, l’ha presa tra le sue braccia e l’ha portata in fretta dal veterinario.

Le condizioni disperate della piccola Tipper

Il medico dopo il controllo, ha scoperto che purtroppo doveva sottoporla ad un delicato intervento di amputazione. Per tornare in salute, aveva bisogno di diverse cure e molti trattamenti.

Aaron, nonostante la situazione drammatica della piccola Tipper, ha deciso di adottarla. Al momento sta pagando tutte le spese mediche. Il suo unico desiderio, è proprio che torni a stare bene il prima possibile.

CREDIT: TWITTER

Il ragazzo va nella clinica veterinaria ogni giorno e passa molto tempo insieme a lei. Stanno instaurando un legame speciale e tutta la famiglia è felice. Non vedono l’ora di poter accogliere la cucciola nella loro abitazione e di donarle tutto l’amore e l’affetto che merita.