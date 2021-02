Un uomo crudele lo ha abbandonato sui binari di un treno: “Era talmente magro che non riusciva a spostarsi da lì”

La storia Maverick non è di certo iniziata nel migliore dei modi. Quando era soltanto un cucciolo, un uomo crudele lo ha abbandonato sui binari di un treno. Non solo aveva deciso di non voler avere a che fare con lui, ma aveva scelto di sbarazzarsene nel peggiore dei modi.

Credit: The Dodo, Maverick’s Story

Era così magro, che non aveva nemmeno la forza di spostarsi di lì ed evitare così l’arrivo di un treno. Fortunatamente, qualcuno si accorto di quel povero esserino ed è riuscito a portarlo in salvo prima che fosse troppo tardi.

Maverick si è improvvisamente ritrovato chiuso in un canile e, a causa del numero elevato di cani nei box, nessuno si è mai preoccupato delle sue condizioni.

Fortunatamente, alcuni volontari di un’associazione del posto, la Second Change Rescue, sono venuti a conoscenza della sua situazione ed hanno deciso di portarlo via da quel triste posto.

Quel cane aveva bisogno di cure urgenti e dovevamo portarlo alla clinica veterinaria. Oltre ad essere gravemente sottopeso, era affetto dalla rogna Demodex. Si tratta di una patologia parassitaria del cane provocata da un acaro e aveva quindi bisogno di bagni medicali quotidiani. Se lo avessimo lasciato in quel canile, alla fine lo avrebbero soppresso.

La nuova vita di Maverick

Durante il periodo di riabilitazione, i volontari hanno cercato di trovare una famiglia per Maverick. Persone disposte a prendersi cura di lui, nonostante la sua situazione. Grazie ai diversi appelli, le sue foto sono arrivate all’attenzione di un uomo di nome Cam.

Credit: The Dodo, Maverick’s Story

Quest’ultimo, alla vista di quel corpicino così fragile e quegli occhi così tristi, ha subito cercato di convincere sua moglie a dargli una possibilità. Alla fine, la coppia ha deciso di adottarlo.

Dopo poche settimane, finalmente il cucciolo ha potuto conoscere i suoi nuovi genitori umani e trasferirsi nella sua nuova casa.

Eravamo molto felici e preparati a un cane con problemi, chiuso in se stesso e spaventato dai traumi che aveva subito. Invece, non è stato affatto così. Maverick era completamente l’opposto. Era un cane coraggioso e energico, il cane più felice che avessimo mai incontrato!

Credit: The Dodo, Maverick’s Story

Oggi questo cucciolo sta bene, è tornato in piena forma e la sua mamma e il suo papà hanno deciso di adottare anche un altro cane, così che possa crescere in compagnia!