Una mamma randagia e i suoi cuccioli si rifugiano sotto un edificio pericolante: il difficile intervento dei volontari

I soccorritori hanno escogitato un piano per trarre in salvo la povera mamma randagia e i suoi cuccioli

La storia dell’incredibile salvataggio che vi raccontiamo oggi, arriva da Livramento de Nossa Senhora, un comune nella regione di Bahia, in Brasile. I protagonisti sono una mamma randagia, i suoi 7 cuccioli appena nati e i soccorritori che li hanno tratti in salvo.

Credit: Screenshot – YouTube – STRAY PAWS

Come possiamo solo immaginare, la vita da randagio presenta per i cani un’infinità di difficoltà. Difficoltà che aumentano nel momento in cui una cagnolina mette al mondo i suoi dolci bambini.

Mentre una cagnetta domestica deve preoccuparsi soltanto di stare al fianco dei suoi cuccioli, una randagia deve preoccuparsi di procacciarsi il cibo necessario per produrre il latte e anche di tenerli al sicuro, in un luogo come la strada che sicuro non è affatto.

Quando questa cagnolina ha partorito nei pressi di un negozio della città, il proprietario dell’attività si è mostrato tutt’altro che felice di aiutarla. Anzi, ha tentato in tutti i modi di scacciarla via. Quando non c’è riuscito con le parole e con i gesti, ha addirittura picchiato la povera creatura indifesa.

Credit: Screenshot – YouTube – STRAY PAWS

La povera mamma, a quel punto, ha preso uno per uno i suoi 7 cagnolini e li ha portati nel primo posto che le dava la minima sensazione di sicurezza. Ha trovato rifugio sotto le fondamenta di uno stabile poco lontano, che però non sembrava per nulla essere affidabile.

Il salvataggio della mamma randagia e dei suoi cuccioli

Quando alcuni volontari della zona hanno saputo della loro storia, si sono precipitati subito nel punto che gli era stato indicato. Quando hanno capito che quella struttura non era per nulla affidabile e che sarebbe potuta crollare da un momento all’altro, hanno escogitato un piano per poter arrivare da loro e salvarli.

I volontari hanno piazzato dei tubi in PVC che sono serviti da sostengo per il soffitto. In quel modo, uno di loro poteva introdursi all’interno di quel buco e tirare fuori i poveri cagnolini.

Il coraggioso soccorritore è entrato e, uno alla volta, ha tirato fuori tutti e 7 i cuccioli, senza provocargli il mimino dolore. Soltanto dopo, è tornato dentro ed ha tratto in salvo anche la mamma randagia.

Credit: Screenshot – YouTube – STRAY PAWS

Oggi tutti e 8 i cagnolini sono al sicuro nel rifugio dell’associazione e si stanno pian piano rimettendo in sesto. Stanno tutti bene e non appena saranno pronti, sarà trovata una casa amorevole per ognuno di loro.

Per quanto riguarda la dolce mamma protettiva, si vocifera che possa andare a casa proprio con il soccorritore che ha salvato la sua vita e quella dei suoi bambini.